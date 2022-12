Frau verklagt Essensmarke wegen falscher Zubereitungsangabe

Amanda Ramirez aus Hialeah, Florida, reichte eine Klage gegen Kraft Heinz wegen ihres mikrowellengeeigneten Produkts Velveeta Shells & Cheese ein und behauptete, dass die Zubereitung länger dauere als auf dem Etikett angegeben.

Auf der Deklaration des Kraft Heinz-Zubereitungsgerichts Nudeln mit Käse steht, dass die Zubereitung nur dreieinhalb Minuten dauert. Ramirez sagt jedoch, dass dies nicht stimmt, weshalb sie das Unternehmen laut amerikanischen Medien auf fünf Millionen Euro verklagte.

Ramirez wies darauf hin, dass die vorhergesagten dreieinhalb Minuten “ungenau und irreführend” seien. Laut Anleitung soll es dreieinhalb Minuten in der Mikrowelle bleiben. Die Anwälte von Ramirez geben an, dass damals die anderen Schritte zur Zubereitung der Nudeln nicht enthalten waren: Entfernen des Deckels und des Behälters mit der Sauce, Hinzufügen von Wasser, Mischen … Aufgrund dieser zusätzlichen Schritte ist es unmöglich, ein Gericht in nur dreieinhalb Minuten zuzubereiten.

Kraft Heinz wies die Klage als nicht ernst ab. „Wir sind uns dieser leichtfertigen Klage bewusst und werden uns energisch gegen die Behauptungen in der Beschwerde verteidigen”, sagte ein Sprecher von Kraft Heinz Foods gegenüber CNN.