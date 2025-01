Frau wollte Polizeiauto in Wien-Mariahilf anzünden

Ein Fußgänger verhinderte in Wien-Mariahilf einen Brandanschlag auf ein Polizeifahrzeug. Er alarmierte sofort die Polizei. Eine 42-jährige Österreicherin wurde festgenommen, nachdem Brandbeschleuniger bei ihr gefunden wurde.

Ein aufmerksamer Bürger hat in Wien-Mariahilf einen Brandanschlag auf ein Polizeifahrzeug vereitelt. Dank seines schnellen Eingreifens brachte er einen potenziell gefährlichen Vorfall rasch unter Kontrolle.

Vorfall in der Kopernikusgasse

Am Montagabend beobachtete ein Passant eine Frau, die einen brennenden Gegenstand an einem Streifenwagen in der Nähe der Polizeistation in der Kopernikusgasse platzierte. Er reagierte prompt, indem er den Gegenstand entfernte und sofort die Polizeibeamten informierte.

Festnahme der Tatverdächtigen

Die Polizei nahm daraufhin eine 42-jährige Österreicherin fest. Obwohl sie die Tat nicht gestanden hat, wurden bei ihr mehrere Feuerzeuge und Rückstände eines Brandbeschleunigers gefunden. Der Vorfall wurde dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gemeldet, das die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Quelle: LPD Wien