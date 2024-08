Freibad-Einbruch: Frau rutscht in leeres Becken – schwer verletzt

Ein nächtliches Abenteur in Traunreut, Bayern, endete für eine 32-jährige Frau mit gravierenden Verletzungen, nachdem sie zusammen mit zwei Begleitern in ein Freibad eingedrungen war und eine verhängnisvolle Entscheidung traf.

Unbekümmert ins Leere

Das Trio hatte sich nach einem Konzertbesuch dazu entschieden, den Abend mit einem unerlaubten Einbruch in das Franz-Haberlander-Freibad ausklingen zu lassen. Die nächtliche Eskapade nahm eine unglückliche Wendung, als die 32-Jährige die Wasserrutsche des Freibads nutzte, ohne zu bemerken, dass das Becken leer war. Ihre Fahrt endete abrupt auf den harten Fliesen des Schwimmbeckens und einer spitzen Kante, was zu schwerwiegenden Verletzungen führte.

Die Polizei berichtet, dass die Frau aus Schonstett, im Kreis Rosenheim, beim Aufprall besonders schwer an der Wirbelsäule verletzt wurde. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Leichtsinn durch Alkohol?

Wie sich das Trio nach dem Konzert, Zugang zum Schwimmbad verschaffte, ist derzeit unbekannt. Zeitgleich fand das dreitägige „Bergflair Open Air“-Festival in unmittelbarer Nähe statt. Dieses Event lockt mit namhaften Rock-Bands und zog bereits am Eröffnungsabend hunderte Besucher an.

Ob der unbesonnene Einbruch ins Freibad durch Alkoholeinfluss begünstigt wurde, konnte von der örtlichen Polizei bislang nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen dauern an, während die junge Frau mit möglichen langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen zu kämpfen hat.