Frischer Wind aus Bosnien: Indisches Unternehmen investiert in Windpark

Österreichische Unternehmen kurbeln Bosniens Wirtschaft an

Künftig sollen österreichische Investitionen in Bosnien-Herzegowina wachsen. Derzeit sind rund 200 Firmen aus Österreich in Bosnien-Herzegowina tätig sein. Rund 500 österreichische Unternehmen seien an Investitionen in Bosnien-Herzegowina interessiert, so der österreichische Wirtschaftsdelegierter in Sarajevo, Sigmund Nemeti. Weiters betonte Nemeti, dass…