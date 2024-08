Gratis Burger, Goodies und vieles mehr: Diese Aktionen gibt es für „Swifties“

Die kurzfristige Absage von drei Taylor Swift Konzerten in Wien hat am Mittwochabend viele Fans in Schock und Trauer gestürzt. Grund für die Absagen war die Bedrohung durch einen geplanten Terroranschlag, was zur Sicherheit aller Anwesenden führte.

Enttäuschte Fans

Lange hatten sich die Fans auf die Konzerte gefreut und waren teilweise bereits angereist. Der Schock und die Enttäuschung sind verständlich groß. Der Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, zeigt sich betroffen und macht sich daran, den enttäuschten Swifties in der Stadt Trost zu spenden.

Bürgermeister Ludwig lädt ein

Am Donnerstagnachmittag meldete sich Bürgermeister Michael Ludwig via Instagram mit einer Botschaft an die Fans. Als kleine Geste des Trostes verkündete er, dass allen Ticketinhabern vom 9. bis 11. August freier Eintritt in mehrere Museen der Wien Holding (Mozarthaus, Haus der Musik, Kunsthaus Wien, Jüdisches Museum) sowie ins Wiener Stadionbad gewährt wird.

Gratis Goodies von Cineplexx

Von Donnerstag bis Sonntag dieser Woche bietet Cineplexx eine spezielle Aktion in allen österreichischen Kinos an. Ausnahmen bilden lediglich die Standorte Actors, Urania, Cineplexx Weiz, Stadtkino Villach sowie Geidorf Kunstkino. Die Teilnahmebedingungen sind einfach gehalten: Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht und ist nicht an einen Kinobesuch gebunden.

Gratis Burger, Drinks und Kaffee

Bei der beliebte Kette Le Burger bekommen Fans bei Vorlage ihres Tickets etwa einen Burger spendiert. Aufgrund der großen Nachfrage, gibt es nun bestimmte Vorraussetzungen.

Das Golden Harp Irish Pub in der Johannesgasse im ersten Wiener Bezirk hat in den letzten Tagen mit einem umfangreichen Programm für Taylor Swift-Fans auf sich aufmerksam gemacht. Am Donnerstagmittag verkündeten die Betreiber über Instagram, dass Konzertbesucher, die ihr Ticket vorzeigen, einen Gratis-Drink erhalten – „um die Sorgen zu ertränken“. Zur Auswahl stehen elf speziell vom Pub kreierte Drinks, inspiriert von den verschiedenen Alben der Künstlerin. An den drei Konzertabenden werden zudem „Mitsing-Events“ mit den größten Hits des Popstars veranstaltet. Am Freitag, dem 9. August, findet außerdem ein Pub-Quiz rund um die Sängerin statt.

Gratis-Eintritt um U4

Mehrere Clubs, darunter besonders das U4, bieten Swifties kostenlosen Eintritt an. „Wir wissen, dass es das, worauf ihr euch gefreut habt, nicht kompensieren kann. Wie auch immer, es ist wie es ist – lasst uns das Beste daraus machen“, heißt es auf der Website des Clubs. Die Betreiber laden die Swifties dazu ein, in ihren Era-Tour-Outfits und mit Freundschaftsbändchen vorbeizukommen und gemeinsam zu feiern.

Kulanzlösung bei Zugtickets

Für Westbahn-Kunden, die mit dem Zug zu einem der Konzerte nach Wien reisen wollten, gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Wer sein Ticket nicht mehr stornieren kann, erhält den vollen Preis zurückerstattet.

Auch die ÖBB haben am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass sie eine schnelle und unkomplizierte Rückerstattung von Bahntickets für Reisende zu den Taylor-Swift-Konzerten in Wien anbieten. Konkret bedeutet das: „Die ÖBB erstatten aus Kulanzgründen die Kosten für Tickets (inkl. Stornogebühren), die für die An- und Rückreise zu den Taylor-Swift-Konzerten in Wien (mit Geltungsdauer 8. bis 11. August 2024) direkt bei den ÖBB gekauft und noch nicht in Anspruch genommen wurden.“ ÖBB-Tickets, die digital gekauft wurden und noch innerhalb der regulären Stornofrist liegen, können Kunden selbst online stornieren. Tickets, bei denen die Stornofrist bereits abgelaufen ist (einschließlich zuggebundener Sparschiene-Tickets), können ausschließlich an den Ticketschaltern in den ÖBB-Reisezentren zurückgegeben werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Tickets ungenutzt sind und ein Konzertticket oder eine Buchungsbestätigung vorgelegt wird.

Rabatt bei Austria-Match

Der Wiener Fußballverein spendet auf Facebook Trost: „Kopf hoch, #Swifties in Wien. Sicherheit geht vor. Lasst euch von ein paar Idioten nicht die Laune verderben. Die Armbänder werden beim nächsten Mal getauscht. Denkt an die schönen Momente bei euren Vorbereitungen.“ Für das Spiel am Sonntag gibts als kleinen Trost 50 Prozent Rabatt auf Tickets.