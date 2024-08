Läufer bleibt nach Sturz bewusstlos liegen (VIDEOS+FOTOS)

Paris – Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Mittwochabend, dem 7. August, während des 3000-Meter-Hindernislaufs der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris. Der äthiopische Hindernisläufer Lamecha Girma, ein heißer Favorit auf die Goldmedaille und aktueller Weltrekordhalter, blieb nach einem schweren Sturz bewusstlos auf der Strecke liegen.

Medizinischer Notfall

Der Unfall sorgte unter den Zuschauern im Stade de France für einen Schreckmoment. Girma stürzte, nachdem er in der letzten Runde an einem Hindernis hängen geblieben war und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Umgehend eilten medizinische Fachkräfte herbei, stabilisierten seinen Nacken und legten den Silbermedaillengewinner von Tokio auf eine Trage. Kurz darauf wurde er zur weiteren Behandlung abtransportiert.

Erste Entwarnung

Beruhigende Nachrichten folgten bald: Die französische Zeitung L’Équipe meldete, dass Girma nach dem Sturz wieder bei Bewusstsein sei und sprechen könne. Auch das Organisationskomitee von Paris 2024 äußerte sich: „Nach seinem Sturz im 3000-Meter-Hindernislauf wurde Lamecha Girma sofort von den medizinischen Teams vor Ort behandelt. Unsere Gedanken sind bei ihm und wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. Paris 2024 steht in engem Kontakt mit dem äthiopischen NOC (Anm.: Nationalen olympischen Komitee), um über seinen Zustand auf dem Laufenden zu bleiben.“

Eabisa Negese Geletu, Betreuer des äthiopischen Teams in Paris, informierte die Öffentlichkeit mehrfach über die sozialen Medien über Girmas Gesundheitszustand. Am Donnerstagmittag veröffentlichte er schließlich das erfreulichste Update: Ein Bild zeigte Girma mit verschränkten Armen und einem leichten Lächeln an der Tartanbahn.

Dazu schrieb Geletu: „Der Athlet Lamecha Girma wurde aus dem Krankenhaus entlassen und ist jetzt wieder im Olympia-Dorf!“ Damit nahm die dramatische Situation für den Äthiopier ein glückliches Ende.