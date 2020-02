Für Gratis-Getränke: Pärchen spielte Verlobung nur vor! (FOTOS)

Nicht selten kommt es zu Verlobungen an öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel in Restaurants oder Bars. So auch im Falle von Adam Carroll und seiner Freundin Corinne Miller, die sich in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia die ewige Liebe schworen. Allerdings nur, um gratis Getränke abzustauben.

Das US-Pärchen entschloss sich nach nur einem Monat zu verloben – allerdings bloß, um – wie es in Restaurants üblich ist – zur Feier des Tages kostenlos Getränke von Gästen spendiert zu bekommen.

Couple Fake Engagement To Get Free Drinks At Bar

