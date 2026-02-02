„Furchtbar und geschmacklos“: Klums Grammy-Outfit spaltet das Netz (VIDEO)

Mit Leder, Haut und viel Extravaganz sorgte Heidi Klum bei den Grammys für Aufsehen. Ihr gewagter Look entfachte einen Sturm der Kritik im Netz.

Heidi Klums gewagtes Grammy-Outfit löste im Internet heftige Reaktionen aus. Die Modelikone erschien in einem hautengen Lederkleid der Designerin Marina Hoermanseder und sorgte damit unmittelbar für Diskussionen. Während die Fotografen auf dem roten Teppich noch eifrig Bilder schossen, entbrannte in den sozialen Medien bereits eine Welle der Kritik. Zahlreiche Nutzer zeigten sich ratlos angesichts des extravaganten Looks. Ein Kommentator brachte es sarkastisch auf den Punkt: „Wo ist eigentlich der Knopf, damit ich diese Bilder vergesse?“ – eine Anspielung auf die kaum verhüllten Körperpartien des Models.

Die Kritik an Klums Auftritt zielte besonders auf ihre vermeintliche Aufmerksamkeitssuche ab. „Sie glaubt wohl, dass sie sich so im Gespräch hält. Dabei ist das einfach nur geschmacklos“, lautete einer der schärferen Kommentare im Netz. Manche Nutzer wurden noch direkter und zogen sogar Klums Ex-Partner ins Spiel: Ein User spekulierte, dass ihr früherer Ehemann Seal vermutlich erleichtert sei, solche Auftritte nicht mehr aus unmittelbarer Nähe miterleben zu müssen.

Überflüssige Provokation

Interessanterweise waren sich viele Kritiker in einem Punkt einig: Das gewagte Outfit sei für Klum eigentlich überflüssig. „Sie ist wunderschön, warum dann so ein furchtbares Kleid? Für mich eine komplett falsche Entscheidung“, bedauerte ein Nutzer. Auch die praktischen Aspekte des Kleides wurden zum Ziel des Spotts. Mehrere Kommentatoren amüsierten sich darüber, dass das Kleid nicht einmal das Sitzen ermögliche. Ein User kommentierte spitz: „Mir wäre es peinlich, öffentlich zuzugeben, dass ich ein Kleid trage, in dem man nicht mal Platz nehmen kann.“

Geteilte Meinungen

Die Reaktionen gipfelten letztlich in allgemeinem Unverständnis. „Das muss wirklich niemand sehen“, fasste ein Nutzer knapp zusammen, während ein anderer schlicht „Traurig, Heidi“ schrieb. Ob Klum mit dem Outfit bewusst provozieren wollte oder einen modischen Fehltritt beging, bleibt offen. Fest steht jedoch: Mit ihrem Grammy-Look hat sie für geteilte Meinungen gesorgt.

Und im Showgeschäft gilt bekanntlich: Solange man im Gespräch bleibt, ist jede Publicity gute Publicity.