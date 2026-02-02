Schock nach Trauerfeier: Mann steht nach eigener Beerdigung plötzlich vor der Tür

Eine thailändische Familie durchlebte eine emotionale Achterbahnfahrt, als sie einen vermeintlich verstorbenen Angehörigen betrauerte, der später völlig unverletzt wieder auftauchte. Für Phawinee und ihre Familie bedeutete die Nachricht vom Tod ihres Bruders Sengkham zunächst einen verheerenden Schlag. Anfang Jänner stellten Sanitäter einen Leichnam vor ihrer Tür ab, den sie anhand eines Ausweises als ihren 48-jährigen Bruder identifiziert hatten.

Da das Gesicht des Toten durch einen Unfall stark entstellt war, zweifelte auch Phawinee nicht an der Identität des Verstorbenen. Die Familie organisierte daraufhin eine Trauerzeremonie und verabschiedete sich in tiefer Trauer von Sengkham.

Unerwartete Rückkehr

Die Situation nahm jedoch eine unglaubliche Wendung, als etwa eine Woche später der totgeglaubte Sengkham plötzlich lebendig und unversehrt vor ihnen stand. Wie sich herausstellte, hatten sich die Behörden bei der Identifizierung ausschließlich auf den bei der Leiche gefundenen Ausweis verlassen. Ein Sprecher des Rettungsdienstes zeigte sich erschüttert: „Ich habe noch nie einen solchen Fall erlebt, deshalb war ich schockiert.“

Wahre Identität

Mittlerweile wurde die wahre Identität des Verstorbenen geklärt – es handelte sich um einen Arbeitskollegen von Sengkham. Seine sterblichen Überreste wurden inzwischen an die richtige Familie übergeben.

Obwohl diese Geschichte für Phawinees Familie letztlich ein glückliches Ende nahm, hinterließ das Erlebnis tiefe Spuren bei den Betroffenen, die diesen außergewöhnlichen Schock erst verarbeiten müssen.