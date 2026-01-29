Brutale Attacke: Jugendliche überfallen Schüler am Heimweg

Ein Schüler wurde auf dem Heimweg von seiner Schule in Wien-Döbling Mitte Jänner Opfer eines Überfalls. Der 14-Jährige verließ am 16. Jänner gegen 13.00 Uhr das Schulgebäude, als ihm zwei Jugendliche folgten, die er nach eigenen Angaben nur oberflächlich kannte. Die beiden forderten den Buben auf, sie zu begleiten, und griffen ihn anschließend tätlich an.

Der Vorfall eskalierte, als der junge Syrer und sein ein Jahr älterer afghanischer Begleiter den Schüler nicht nur körperlich attackierten und mit dem Tod bedrohten, sondern ihn auch zwangen, seine Jacke auszuhändigen.

Täter identifiziert

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien führten zur Identifizierung zweier tatverdächtiger Jugendlicher im Alter von 13 und 14 Jahren. Der ältere der beiden wurde Anfang dieser Woche auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig in Gewahrsam genommen.

„Er verweigerte die Aussage“ und wurde in eine Justizanstalt überstellt, erklärte die Sprecherin.

Sein jüngerer Komplize räumte die Tat teilweise ein und händigte den Ermittlern die geraubte Jacke aus. Da er noch nicht strafmündig ist, wurde er auf freiem Fuß angezeigt.