Ganzes Dorf gewinnt im Lotto 143 Millionen Euro

Einwohner von Olmen in der Provinz Antwerpen in Belgien haben mehr als 143 Millionen Euro in der EuroMillions-Lotterie gewonnen.

Insgesamt 165 Einwohner dieses belgischen Dorfes sammelten Geld, um gemeinsam am Kiosk ein Ticket zu kaufen, und jeder von ihnen gewann rund 868.000 Euro, teilte die Belgische Staatslotterie mit, wie die BBC berichtete.

Mehr als 27 Millionen Bewerbungen gab es letzte Woche für die Ziehung, der Jackpot betrug 142.897.164 Euro. Die Sprecherin der staatlichen Lotterie, Joke Vermoere, sagte, dass Gruppengewinne in Belgien nicht üblich seien und dass dies die größte Gruppe sei, die jemals einen Preis gewonnen habe. Die Identität der Gewinner wurde nicht bekannt gegeben.