Gastarbeiter sorgt für Aufruhr: Er bestellt Essen und hört Serbisch

Ein humorvolles Video, das einen Gastarbeiter beim Versuch zeigt, Essen in einem Fast-Food-Restaurant zu bestellen, hat das Internet im Sturm erobert. Die sprachlichen Hürden und die unerwartete Wendung haben für viele Lacher gesorgt und eine Welle von Reaktionen ausgelöst.

Ein Video, das einen Gastarbeiter beim Versuch zeigt, Essen in einem Fast-Food-Restaurant zu bestellen, hat sich in kürzester Zeit viral verbreitet und das Internet zum Lachen gebracht. Der Mann, der offensichtlich aus Serbien stammt, hat auf jede erdenkliche Weise versucht zu erklären, was er eigentlich will, und hat sich dabei sehr bemüht, sich mit dem Fast-Food-Mitarbeiter zu verständigen.

Die humorvolle Sprachbarriere, die in dem Video zum Vorschein kommt, hat die Zuschauer besonders amüsiert. „Serbisch? Bruder, ich verstehe dich nicht“, war plötzlich aus dem Lautsprecher zu hören. Nach dem Akzent schlossen alle sofort, dass es sich um einen Mann aus Nordmazedonien handelt, tatsächlich ein Mitarbeiter dieses Restaurants, der in letzter Minute erkannte, dass es sich um einen Serben handelt.

Das Publikum reagierte auf das Video mit einem breiten Spektrum an humorvollen Kommentaren. Ein Twitter-Nutzer bemerkte spöttisch: „Es ist schon bemerkenswert, nach Deutschland zu kommen, ohne Deutsch zu sprechen, und dann auch noch Schwierigkeiten mit dem Englischen zu haben. Das Bestellen von Essen wird so zur Herausforderung.“

Breite Resonanz gefunden

Andere Kommentare reichten von scherzhaften Vorschlägen wie „Der stärkste Mazedonier hat wahrscheinlich zur Rettung beigetragen“ und „Sprich Serbisch, damit dich die ganze Welt versteht“, bis hin zu witzigen Anspielungen wie „Mc Menü, Mc zu dir“. Einige Nutzer äußerten jedoch auch Unbehagen: „Ich schäme mich beim Anschauen dieses Videos.“

Trotz der sprachlichen Hürden und der humorvollen Wendungen hat der Gastarbeiter letztendlich erfolgreich seine Bestellung aufgegeben und das Video hat eine breite Resonanz im Internet gefunden.