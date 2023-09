Schwarze Schuhe, schickes Hemd & Co.: Dieser Mann gibt Gastarbeiter-Tipps!

In einer bewegenden Video-Botschaft gewährt Vlade Fortune, ein serbischer Gastarbeiter, Einblicke in sein Leben fern der Heimat. Mit authentischer Offenheit und einem besonderen Blick auf die Dinge teilt er seine Erfahrungen und gibt Ratschläge zum Leben und Arbeiten im Ausland. Dabei beleuchtet er sowohl die Schwierigkeiten als auch die Möglichkeiten, die das Dasein als Gastarbeiter bereithält.

In einer eindrücklichen Video-Botschaft richtet sich Vlade Fortune an seine Landsleute, um Einblicke in sein Leben und Arbeiten im Ausland zu gewähren. Aus einem Café in einer westlichen Gastarbeitermetropole, umgeben von deutschsprachigen Firmenschildern und Werbeanzeigen, spricht er eindringlich über die Höhen und Tiefen des Daseins als Gastarbeiter.

„Es reicht aus, dass du dich gut anziehst, dass du ein Gentleman bist… Was, wenn dich deine Frau verlassen hat, wird eine bessere kommen… Du magst deine Kollegen bei der Arbeit nicht, aber wenn dein Konto gut ist… Dort in Lazarevac war es schrecklich, aber dein Konto war nicht gut“, sind nur einige der Lektionen, die Fortune in seinem Video teilt.

Kraftvolles Statement

Er spricht nicht nur über Arbeit und Verdienst, sondern auch über Liebesfragen, die oft Gastarbeiter plagen, die alleine ins Ausland gehen, um zu arbeiten. Für die Frauen, die in der Heimat bleiben, ist dies oft eine schwere Belastung, und sie verlassen ihre Männer deshalb oft. Fortune erklärt aus seiner Sicht, warum diese Situation – wenn dich deine Frau verlässt – nicht so schlecht ist.

Bereits zu Beginn seines Tik Tok-Videos setzt Vlade Fortune ein kraftvolles Statement: „Das Leben im Ausland ist schön“. Mit dieser klaren und entschiedenen Botschaft betont er die positiven Seiten des Lebens fern der Heimat, selbst angesichts der möglichen Herausforderungen und Hürden, die es zu überwinden gilt.