Skurrile Anzeige: „Suche Frau, 29, religiös und ohne Vergangenheit…“

„So unglaublich, wie es klingt, aber eine Anzeige wie diese gibt es tatsächlich!“, lautet die Nachricht auf Twitter, die daraufhin viele Reaktionen hervorgerufen hat.

Daniel (33) aus Deutschland stammend, aber auch oft in Loznica in Serbien anzutreffen, sucht eine fromme Frau, die nicht älter als 29 Jahre ist. Allerdings setzt er bei seinen zukünftigen Partnerinnen hohe Ansprüche und Erwartungen, die viele Nutzer auf Twitter als übertrieben und unrealistisch empfanden.

Unter anderem sind seine Wünsche keine mRNA-Impfung oder eine Vergangenheit sind für ihn ein Ausschlusskriterium, genau wie Tattoos, kurze Haare, Rauchen, lange Nägel, Miniröcke, Piercings und andere Dinge. Hier die vollständige Anzeige:

(FOTO: Screenshot/ Twwitter)

„Grüß Gott. Mein Name ist Daniel, ich bin 90 Jahre alt und komme aus Deutschland. Meine Eltern stammen ursprünglich aus der Republika Srpska, und in Serbien lebe ich hauptsächlich in unserem Haus in Loznica. Ich lebe in Deutschland und bin Absolvent der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Ich suche ein frommes Mädchen, nicht älter als 29 Jahre. Tätowierungen sind „no go“, auch kurze Haare, Rauchen und andere Drogen, lange Nägel, Miniröcke, Piercings und solche Dinge. Lest die Heilige Schrift, wenn ihr nicht wisst, wie sich eine Frau zu verhalten hat und was sie anziehen soll, oder fragt euren geistlichen Vater. Es ist mir sehr wichtig, dass sie den mRNA-Impfstoff nicht erhalten hat und dass sie keine Vergangenheit hat, aber ich weiß, dass das in unserer Gesellschaft fast unmöglich geworden ist“, lautet der Werbe-„Schrei“ eines einsamen Gastarbeiters aus Deutschland.

Die Kommentare auf Twitter waren voller Ironie. Einige Nutzer zweifelten sogar an der Echtheit der Anzeige, doch die meisten machten sich über Daniels hohen Erwartungen lustig und forderten ihn auf, eine Frau in einer religiösen Institution zu suchen.

„Er sucht eine Nonne“, „Wollen wir wetten, dass er die erste heiratet, die ihn in Betracht zieht!“, „Er soll lieber Gott bitten, aus seiner Rippe eine Frau zu machen, die wird dann sicher ohne Vergangenheit sein“, „Ich kenne so eine im Kloster in Gracanica, die seit ihrer Kindheit dort ist“, waren einige der ironischen Kommentare.

Nur wenige vermuteten, dass es sich um einen Scherz handelte, da die Anzeige selbst für sie unglaublich und unrealistisch klang.

„Das ist ein Witz. Keine Chance, dass es so ein Lebewesen gibt, das so denkt und in der Lage ist, eine solche Nachricht zu schreiben. Es sei denn, jemand hat ihm beim Schreiben geholfen“, lautete ein Kommentar.

Eine Frau kommentierte, dass Daniel eine Frau ohne Vergangenheit sucht, damit er ihre Zukunft ruiniert, und erhielt dafür viel Zustimmung.