Kika/Leiner schließt Restaurants und entlässt 118 Mitarbeiter

Die Insolvenz der Möbelhauskette Kika/Leiner lässt weiterhin kaum einen Stein auf dem anderen. Wie uns von seiten der Unternehmensführung mitgeteilt wurde, trennt sich das Unternehmen nun von 118 Beschäftigten im Gastrobereich. Diese waren bisher in den 40 nicht von der Insolvenz betroffenen Gastronomiebetrieben tätig, in denen laut Firmenangaben im Juni noch 264 Personen beschäftigt waren.

Die Restaurants in den Filialen, die nicht mehr weitergeführt werden, mussten in der Folge geschlossen werden, was zur Kündigung der Verträge der betroffenen Mitarbeiter führte. Ein nicht spezifizierter Sprecher von Kika/Leiner gab bekannt, dass „146 Personen weiterbeschäftigt“ bleiben werden.

Bereits geschlossen wurden die Restaurants in den Leiner-Filialen in Linz, Steyr, Wels und Wien-Nord. Auch die Kika-Filialen in Feldbach, Saalfelden und in der Sandleitengasse in Wien Ottakring sind nun ohne Gastronomie.

Die Insolvenz wurde bereits im Juni angemeldet. Damals gab Insolvenzverwalter Volker Leitner noch bekannt, dass „die Mitarbeiter in den Gastrogesellschaften nicht um ihren Arbeitsplatz bangen“ müssten. Doch die Entwicklungen der letzten Wochen zeigen ein anderes Bild.

Nach Informationen der Tageszeitung „Kurier“ werden im Laufe des Julis noch 16 weitere Gastro-Standorte geschlossen. Allerdings werden auch 17 Standorte weiterhin bestehen bleiben und somit 146 Mitarbeitern eine Beschäftigung bieten.

Die Sanierung, die das operative Geschäft von Kika/Leiner betrifft, schreitet weiter fort. Ein Sprecher des Unternehmens gab bekannt, dass der Sanierungsplan „im Zuge der 23 Filialschließungen rund 1.300 von 3.296 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Job verlieren“ sieht. Diese Hiobsbotschaft sorgt für zusätzlichen Diskussionsstoff rund um die Kika/Leiner-Insolvenz.