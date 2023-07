„Ich rasiere Männer, während ich auf ihnen in Unterwäsche sitze!“

Die Friseur- und Barbierbranche erlebt eine ungewöhnliche Innovation, die in Kalifornien ihren Ursprung hat und inzwischen weltweit für Aufsehen sorgt. Kara Vera, eine 26-jährige Fachkraft, hat mit ihrer außergewöhnlichen Methode des Rasierens und Haarschneidens zahlreiche männliche Kunden angelockt und ist mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken ein gefeierter Star.

Kara Vera, die sowohl als Friseurin als auch als Barbierin tätig ist, verlangt für ihre Rasur etwa 113 Euro. Die Besonderheit ihrer Methode liegt in der Arbeitskleidung, die sie während der Anwendung trägt: Oft ist sie lediglich in einem T-Shirt und Höschen gekleidet. Die Kunden suchen ihren Salon in Scharen auf und lassen sich von ihr in dieser außergewöhnlichen Atmosphäre behandeln.

Nachdem ihre einzigartige Herangehensweise weitreichende Bekanntheit erlangte, zog Kara Vera kürzlich nach Las Vegas, wo sie ihre Nische perfekt ausleben kann. Die Preise in ihrem Salon beginnen bei etwa 100 Euro für das einfache Schneiden von Haaren oder Bärten. Für zusätzliche Services wie das Entkleiden oder Massieren verlangt sie einen höheren Betrag.

Der Ursprung dieser unkonventionellen Geschäftsidee liegt in einem Video, das Kara Vera in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Darin saß sie auf ihrem Freund und rasierte ihn. Die enorme Resonanz auf das Video überzeugte sie, ihre Dienstleistung in dieser speziellen Form anzubieten. Sie betont, dass ihre Kunden stets respektvoll sind und das einzigartige Erlebnis in ihrem Salon schätzen.

Entgegen der Annahme, dass Frauen ihren Partnern den Besuch bei Kara Vera untersagen könnten, zeigt sich ein anderes Bild. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun berichtet Kara Vera, dass sie sogar von Frauen gebeten wird, Termine für ihre Freunde und Ehemänner zu vereinbaren. Manche Kundinnen laden sie sogar zu ihren Hochzeiten ein.

Kara Veras unorthodoxe Herangehensweise an das Friseur- und Barbierhandwerk hat sowohl in der Branche als auch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. Mit ihrer einzigartigen Methode und ihrem Geschäftssinn hat sie eine Marktlücke entdeckt, die ihr Erfolg und Beliebtheit einbringt.