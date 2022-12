Aleksandra Prijovic und ihre Laster: Alkohol und Glücksspiel in Las Vegas und Belgrad (VIDEO)

Einer der größten Musikstars der jüngeren Generation, Sängerin Aleksandra Prijovic, hat zuvor zugegeben, dass sie ein Bier-Fan ist. Nun enthüllt sie Details über ihre verrückteste Trunkenheit.

„Jeder von uns hat schon mal seine verrückteste Trunkenheit gehabt, da bin ich keine Ausnahme. Bei zu viel Bier musste ich immer Kotzen, aber das war früher, als ich noch viel jünger war. Ich bin wirklich keine Alkoholikerin (lacht). Ich war sehr jung, als ich meine Karriere im Musikgeschäft angefangen hatte, aber ich bin nicht der Typ, der gerne ausgeht und wild feiert, das war nie mein Ding. Natürlich habe ich manchmal Lust zum Feiern, dann gehe ich auf Partys, wo ich mich richtig entspannen kann. Ich trinke gerne ab und zu ein Glas. Nicht zu viel. Ich mag Bier und Schnaps, aber in Maßen. Ich trinke nicht, um gute Laune zu haben, aber ich trinke gerne“, sagt die Sängerin für die „Republika“.

Außerdem verriet die Sängerin, dass sie mehrmals in Casinos war, und zwar in Las Vegas, aber auch in Belgrad.

„Um ehrlich zu sein, mein erstes Mal in einem Casino war in Las Vegas, und es hat mir richtig gut gefallen. In Belgrad war ich auch ein paar Mal im Casino, aber dann behaupteten einigen Journalisten gleich, dass ich spiele. Es ist interessant, aber würde nicht sagen, dass ich eine Spielerin bin, denn jeder von würde sein Glück auf diese Weise versuchen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab. Ich machte sogar Gewinne, ich kann mich nicht beklagen, ich hatte Glück! Ich bin allerdings keine große Spielerin, die hohe Summen auf den Tisch legt. Das letzte Mal war ich vielleicht vor einem Jahr hier in Belgrad. Ich habe keine Angst, dass ich spielsüchtig werden könnte. Das entspricht nicht meinem Charakter, ich habe immer bei allem eine Grenze. Wenn ich weiß, dass etwas nicht gut für mich ist, höre ich damit auf. Deshalb will ich jetzt mit dem Rauchen aufhören, weil es mir nicht guttut. Ich konnte bis zu acht Monate ohne Rauchen auskommen, aber dann habe ich einen Auftritt, ich trinke ein Bier und spüre plötzlich das Verlangen nach einer Zigarette“, sagte die Sängerin ehrlich.

Aleksandra Prijovic erzählte außerdem, dass sie in der Silvesternacht nicht bei ihrer Familie sein kann, weil sie am Hauptplatz in Banja Luka einen Auftritt hat. Die „Nachfeier“ in der Nacht vom 1. auf den 2. Jänner wird die Sängerin ebenfalls bei einem Auftritt in einem Luxushotel in Belgrad verbringen.