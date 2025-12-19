Behördeneinsatz Gefährliche Schönheit: Neunte illegale Beauty-Klinik in Wien hochgenommen

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Mitten in der Wiener Innenstadt flog eine weitere illegale Beauty-Klinik auf. Die Behörden stellten Botox und Filler sicher – eine Mitarbeiterin gestand sofort.

In Wien-Innere Stadt wurde am Freitag eine weitere nicht genehmigte Schönheitsklinik von den Behörden geschlossen. Bei einem koordinierten Einsatz gingen die Wiener Polizei gemeinsam mit der Gruppe Sofortmaßnahmen des Magistrats gegen den Betrieb vor, in dem kosmetische Eingriffe ohne fachlich qualifiziertes Personal durchgeführt wurden. Während der behördlichen Kontrolle erschien sogar eine potenzielle Kundin, die angab, für eine Behandlung gekommen zu sein.

Die Einsatzkräfte stellten verschiedene Präparate wie Botox und Filler samt Zubehör sicher. Eine in der Einrichtung tätige Mitarbeiterin wurde vor Ort angetroffen und räumte umgehend ihre Beteiligung an den durchgeführten Behandlungen ein. Die Frau wurde für weitere Ermittlungen von der Polizei mitgenommen.

Behördliche Schwerpunktaktion

Der aktuelle Fall markiert bereits die neunte aufgedeckte illegale Schönheitsklinik in Wien. Die Aufdeckung erfolgte im Rahmen einer gezielten Schwerpunktaktion, an der die Gruppe Sofortmaßnahmen, die Polizei und weitere städtische Dienststellen beteiligt sind.

Walter Hillerer, der die Gruppe Sofortmaßnahmen leitet, betonte in einer Aussendung: „Gemeinsam mit der Wiener Polizei arbeiten wir laufend daran, dass jede Wienerin und jeder Wiener sich darauf verlassen kann, dass Behandlungen legal und sicher sind.“