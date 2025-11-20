Gefesselt und allein: Tankstellen-Opfer stundenlang in Todesangst

Brutaler Überfall auf ein Wiener Unternehmen: Eine Mitarbeiterin wurde gefesselt zurückgelassen, während die Täter mit Bargeld verschwanden.

Die Täter fesselten laut Polizeiangaben eine Mitarbeiterin und flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung. Erst in den Morgenstunden wurde die gefesselte Frau aufgefunden. Ob sie bei dem Überfall Verletzungen erlitt, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen und dauern derzeit noch an. Wie in solchen Fällen üblich, machten die Behörden keine Angaben zur Höhe der erbeuteten Geldsumme.

Sobald weitere Details bekannt werden, wird dieser Bericht aktualisiert.