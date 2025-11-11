Neun Minuten für den perfekten Raub: Kassiererin mit Waffe bedroht

Mit einer Bierdose und einer Papiertasche inszenierte er seinen Coup. Neun Minuten dauerte der präzise geplante Überfall auf einen Supermarkt in Wien-Simmering.

Am 15. Oktober drang ein unbekannter Täter in einen Supermarkt in der Kopalgasse in Wien-Simmering ein. Der Vorfall begann um 17:42 Uhr, als der Mann zunächst eine Bierdose an der Kassa deponierte. Acht Minuten später kehrte er zurück und steuerte direkt auf den Kassenbereich zu, wo er eine Papiertasche auf das Förderband legte.

Nachdem die Kassiererin sowohl die zuvor hinterlegte Bierdose als auch die Papiertasche abgerechnet hatte, zog der Täter plötzlich eine Waffe aus seiner rechten Jackentasche. Er verdeckte die Waffe mit der Papiertasche, richtete sie auf die Mitarbeiterin und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Die eingeschüchterte Angestellte händigte dem Räuber umgehend Geldscheine aus, die er in die Papiertasche steckte.

Flucht und Fahndung

Mit der Bierdose und der Beute verließ der Unbekannte um 17:51 Uhr zügig das Geschäft. Die Mitarbeiterin alarmierte anschließend die Polizei. Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben, misst ungefähr 190 Zentimeter und trug während des Überfalls eine grüne Jacke.

Die Wiener Polizei veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des Verdächtigen. Sachdienliche Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57210 entgegen.

Für den abgebildeten Mann gilt die Unschuldsvermutung.