McDonald’s führt jetzt wichtige Neuerungen ein!

Süße Überraschung statt Mülltonne: McDonald’s Österreich rettet überschüssige McCafé-Produkte und bietet sie künftig über die Anti-Verschwendungs-App Too Good To Go an.

McDonald’s Österreich setzt im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung auf eine neue Kooperation. Der Fastfood-Konzern bietet ab sofort Überraschungssackerl mit McCafé-Produkten über die App Too Good To Go (Anti-Lebensmittelverschwendungs-Plattform) an, wie aus einer aktuellen Unternehmensmitteilung hervorgeht. Die Plattform, die sich dem Kampf gegen Lebensmittelabfälle verschrieben hat, verzeichnet in Österreich bereits beachtliche Erfolge: Mehr als 2,4 Millionen registrierte Nutzer und rund 6.500 Partnerbetriebe haben landesweit bereits über 17 Millionen Überraschungspakete mit überschüssigen Lebensmitteln aus Bäckereien, Supermärkten und Gastronomiebetrieben vor der Entsorgung bewahrt.

Georg Strasser-Müller, Country Director von Too Good To Go für Österreich und die Schweiz, unterstreicht die Bedeutung der neuen Partnerschaft: „Lebensmittel können überall gerettet werden, wo Überschüsse bleiben. Die neue Kooperation mit McDonald’s Österreich zeigt, dass auch in diesem Segment gezielt Maßnahmen gesetzt werden können, um nachhaltiger zu wirtschaften.” Nach einer erfolgreichen Testphase werden die süßen Überraschungspakete aus dem McCafé-Sortiment nun flächendeckend eingeführt – die ersten Reaktionen seien durchweg positiv gewesen, so Strasser-Müller.

Nachhaltige Initiative

Auch auf Seiten des Fastfood-Riesen zeigt man sich zufrieden mit der Initiative. Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich, erklärt: „Im McCafé haben wir am Ende des Tages immer wieder einwandfreie und absolut frische Produkte in der Vitrine, die aber am Folgetag nicht mehr verkauft werden können.” Die neue Kooperation ermögliche es nun, diese Waren unkompliziert weiterzugeben – „und damit einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten”.

McCafé-Angebot

Die Überraschungssackerl enthalten eine Auswahl aus dem McCafé-Sortiment, darunter Croissants, Torten, Kuchen und Cookies sowie saisonale Spezialitäten wie Salted Caramel Cookies oder Pop Dots. Die teilnehmenden Filialen stellen täglich frische Pakete zusammen, deren Inhalt je nach Tagesangebot variiert.

Ausdrücklich nicht im Angebot enthalten sind laut Unternehmensaussendung sämtliche Heiß- und Kaltgetränke sowie reguläre McDonald’s Produkte außerhalb des McCafé-Sortiments, da diese ausschließlich auf Bestellung frisch zubereitet werden.