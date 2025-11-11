Mutiger Helfer mit Messer attackiert – Täter wieder auf freiem Fuß

Blutige Nacht in Ischgl: Ein mutiger Schlichter bezahlte seinen Einsatz mit einer Stichwunde. Der Täter zückte ein Messer, als der Streit eskalierte.

In der Nacht zum Sonntag kam es vor einem Lokal in Ischgl zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 28-jähriger Mann erlitt eine Stichwunde, als er versuchte, einen Streit zu schlichten. Der Täter, ein 22-jähriger Ungar, stach dem Schlichtenden ein Messer einen Zentimeter tief in den Rippenbereich.

Beteiligte Personen

Die Polizei berichtete, dass an der Schlägerei neben dem ungarischen Tatverdächtigen auch zwei Schweizer im Alter von 21 und 25 Jahren sowie mehrere österreichische Staatsbürger beteiligt waren. Das bei der Tat verwendete Messer konnte in unmittelbarer Nähe des Lokals sichergestellt werden. Sowohl der 28-jährige Schlichter als auch ein 25-jähriger Schweizer erlitten Verletzungen und mussten im Krankenhaus Zams ambulant versorgt werden.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Beamten nahmen den Ungarn sowie die beiden Schweizer vorübergehend fest. Nach ihrer Befragung wurden sie am Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen alle drei wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiterhin an.

