Alpen-Frust: Hier warten Skifahrer am längsten für überteuerte Pisten

Eine aktuelle Studie beleuchtet die Schattenseiten der populärsten europäischen Skigebiete und offenbart wiederkehrende Kritikpunkte: überteuerte Preise, überlaufene Pisten und sanierungsbedürftige Infrastruktur. Obwohl die Alpenregion jährlich Millionen Wintersportler anzieht, erfüllen nicht alle Destinationen die Erwartungen ihrer Besucher. Die Untersuchung, die sich auf TripAdvisor-Bewertungen stützt, identifiziert die am häufigsten bemängelten Skigebiete und deren spezifische Schwachstellen – wertvolle Erkenntnisse für die Planung des nächsten Winterurlaubs.

Les Deux Alpes führt die Negativliste mit einem Beschwerde-Score von 100/100 an. Mehr als die Hälfte der Kritiken bezieht sich auf überfüllte Pisten und lange Warteschlangen an den Liften. Mit einem Score von 78,06 folgt St. Anton am Arlberg, wo ebenfalls Menschenmassen und hohe Kosten bemängelt werden. Den dritten Platz belegt Sestriere, hauptsächlich wegen seiner veralteten Anlagen.

Häufigste Kritikpunkte

Die Beschwerden der Gäste wurden in sechs Kategorien eingeteilt: Überfüllung, Kosten, Infrastruktur, Service, Unterkunft und Schneeverhältnisse. Österreichische Destinationen wie Mayrhofen und Ischgl stehen besonders wegen ihrer Überfüllung in der Kritik. In Schweizer Skigebieten dominieren hingegen Preisbeschwerden – besonders in Davos-Klosters, wo fast 92 Prozent der negativen Bewertungen die hohen Kosten betreffen.

Italienische Skigebiete wie Sestriere und Schladming fallen durch modernisierungsbedürftige Liftanlagen und mangelhafte Beschilderung auf. Auch in Italien verzeichnen Wintersportler einen deutlichen Preisanstieg.

Beliebtheit und Kritik

Die Untersuchung zeigt einen Zusammenhang zwischen Beliebtheit und Kritikrate. Hochfrequentierte Resorts wie Les Deux Alpes oder St. Anton am Arlberg leiden unter Überfüllung und entsprechenden Wartezeiten. Schweizer Premium-Destinationen wie Davos-Klosters und Verbier sind für ihr gehobenes Preisniveau bekannt, während italienische Skigebiete trotz ihres charakteristischen Flairs oft Modernisierungsbedarf aufweisen.

Als Reaktion auf die Überfüllung haben einige Skigebiete bereits Kapazitätsbegrenzungen eingeführt.

Die Studie „Europe’s Most Criticized Ski Resorts“ wurde von PrivacyTutor (Datenschutz-Plattform) durchgeführt. Die Analyse basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen TripAdvisor-Bewertungen und spiegelt die subjektiven Erfahrungen der Besucher wider.

Ein hoher Kritik-Score bedeutet nicht zwangsläufig eine minderwertige Qualität des Skigebiets.