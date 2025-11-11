„Opasna ljubavna igra“ gastiert im Theater Akzent!

Am 23. November 2025 um 19:30 Uhr wird im Theater Akzent in Wien die Komödie „Opasna ljubavna igra“ („Gefährliches Liebesspiel“) von Branislav Nušić aufgeführt – eine brandneue Inszenierung, die euch einen unvergesslichen Abend voller Humor, Emotionen und Lebensfreude schenkt!

„Opasna ljubavna igra“ ist eine typische Nušić-Komödie – witzig, pointiert und satirisch, zugleich aber tief menschlich. Das Stück entführt euch nach Paris, wo der Flüchtling und Arzt Dr. Hipolit Monel versucht, mit einem ungewöhnlichen Experiment zu beweisen, dass man Liebe durch „Psychotechnik“ unterdrücken kann. Doch wie es bei Nušić immer ist – das Herz siegt über den Verstand!

Ein Spiel voller Ironie, Missverständnisse und unwiderstehlichem Humor, das zeigt: Liebe und Lachen sind die stärksten Waffen gegen Leid und Sorgen.

Authentische Kostüme

Inszeniert von Velizar Mitrović, mit einem hervorragenden Ensemble: Branko Đurić, Iskra Brajović, Milan „Caci” Mihailović, Vladimir Tešović, Miljan Prljeta und Vasilija Kokotović. Für das Bühnenbild sorgt Boris Maksimović, die authentischen Kostüme stammen von Danica Rakočević.

HARD FACTS

Wo? Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

Wann? Sonntag, 23. November 2025, 19:30 Uhr

Wer sich für Humor und lebendige Dialoge interessiert, sollte sich diesen Theaterabend nicht entgehen lassen.