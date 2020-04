Geisteskrank: So wollte ein Bauer in Kroatien den Wald anzünden (VIDEO)

Das kroatische Nachrichtenportal „24 sata“ hat heute nahezu unglaubliche Szenen veröffentlicht.

In einem Video sieht man einen älteren Herren aus dem Dorf Mogorić in Lika, als er einen brennenden Reifen auf dem Traktor nach sich zieht und so die Felder hinter ihm in Flammen aufgehen lässt. Ein 44-jähriger, der die Geschehnisse zum Glück beobachtete, konnte das Schlimmste verhindern: Er schrie den Pyromanen an und rief die Polizei.

Freiwillige Feuerwehr löschte Brand

Gelöscht wurde der Brand von der Freiwilligen Feuerwehr der Ortschaft Lovinac, während die Polizei in Gospić den 86-Jährigen zu den Vorgängen befragte. Er wurde strafrechtlich angezeigt. „Ohne die Intervention des 44-jährigen wäre noch schlimmeres passiert. Wir können von Glück sprechen, dass hier nicht Häuser betroffen waren“, so die Polizei.

Das Video des Vorfalls könnt ihr auf der nächsten Seite sehen!