Gericht fällt Urteil für autistisches Kind, das aus dem Flugzeug geschmissen wurde

„Wir haben Gerechtigkeit für unser Kind gesucht, das nur ans Meer wollte, und das Oberste Gericht hat entschieden, dass Air Serbia die Menschenrechte verletzte“, sagte der Professor der Philosophischen Fakultät in Belgrad, Cedomir Antic, über seinen autistischen Sohn, dem vor fünf Jahren der Flug von der staatlichen Gesellschaft Air Serbia verboten wurde und der aus dem Flughafen „Nikola Tesla“ rausgeschmissen wurde.

„Vor etwas mehr als fünf Jahren, Anfang August 2017, reiste mein Sohn mit seiner Familie in den Urlaub nach Montenegro. Es ist der kürzeste Flug, der von Air Serbia nach Tivat durchgeführt wird. Er war damals 10 Jahre alt und kam in die 11. Klasse. Er hat Autismus und ist zu 100 % behindert“, begann Antic seine Geschichte und erinnerte sich, dass ihr Sohn zuvor mit ihm und seiner Mutter nach Tunesien, Griechenland und Ägypten gereist sei und es nie Probleme gegeben habe, berichtet Nova.rs.

Als sie am Flughafen ankamen, gab es einen Kollaps und Warteschlangen, die seinen Sohn verärgerten und ihn zum Weinen brachten.

„Wir haben auf Anraten von Ärzten, Kinderärzten und Neurologen alles getan, um ihn nicht mit Beruhigungsmitteln zu ‚picken‘, weil er ein sich entwickelndes Kind war. Autistische Kinder sind nicht aggressiv und das Weinen und Schreien ist ihre Art, sich auszudrücken“, erklärte Antic und fügte hinzu, dass sie damit konfrontiert wurden, als sie am Flughafen ankamen. Dann, fuhr er fort, sei eine junge Dame in Air Serbia-Uniform aufgetaucht und habe angefangen, ihn anzusprechen, ihm unangebrachte Fragen zu stellen und Unsinn zu erzählen.

„Als wir ihr erklärten, dass er Autismus hat, dass er sprechen kann, aber nicht richtig kommunizieren kann (er kann sagen, was er braucht, und das ist ein großer Therapie- und Arbeitserfolg, weil die überwiegende Mehrheit seiner Freunde in der Schule nicht sprechen), begann uns diese Dame auf eine sehr unangemessene Art zu behandeln. Sie wurde wütend, dass wir ihn überhaupt mitgebracht haben und sagte uns, dass sie ihn aus dem Flugzeug entfernen würde“, erinnerte sich Antic, der dann, wie er sagte, gebeten hat, dass sie ein Protokoll für solche Fälle befolgt, das offenbar gar nicht existiert.

„Sie brachten uns zu einem Arzt, der sich als Arbeitsmediziner vorstellte. Ein sehr unordentlicher Mann mit unangemessenem Verhalten für jemanden, der den hippokratischen Eid abgelegt hatte. Er sagte, er wisse nichts über Autismus und habe das Kind nicht einmal angesehen. Auf ein Stück Papier schrieb er, dass er uns nicht erlauben würde zu fliegen, und dass wir ihm Beruhigungsmittel hätten geben sollen, um ihn so auf die Reise vorzubereiten“, beschrieb der Vater die Situation am Flughafen.

Danach kontaktierte Antic einen Anwalt, der ihm sagte, er solle um ein Treffen entweder mit dem diensthabenden Direktor oder mit dem Piloten bitten, der nach eigenem Ermessen jeden in das Flugzeug aufnehmen könne.

„Sie haben mich nicht gelassen, sie haben mir überhaupt nicht geantwortet und sie haben mich und meinen Sohn mehr oder weniger aus dem Flughafen geworfen“, sagte er und fügte hinzu, dass sie dann den Flughafen verließen.

Er erinnerte sich, dass er nach diesem Vorfall die Medien benachrichtigte, wo er auf eine einzigartige Unterstützung stieß, dass fast alle ihnen beistanden, sogar einige Regime-Medien und staatliche Medien wie RTS, während die regierungstreuen Boulevardzeitungen diesen Vorfall übersprangen.

Danach beschloss er, eine Privatklage gegen Air Serbia einzureichen und forderte sie auf, das Urteil in der Zeitung zu veröffentlichen und zu versprechen, dass sie kranke Menschen nicht länger aussondern beziehungsweise die Menschenrechte verletzen würden. Er gab ebenso an, dass er ein Jahr lang die Meinung von Ärztekammern, Psychiatern und Beauftragten für den Schutz der Menschenrechte eingeholt und vom forensischen Experten – Psychiater und Beauftragten die Bestätigung erhalten habe, dass sie bei Air Serbia die Menschenrechte verletzten. Nur leider nicht von der örtlichen Ärztekammer, von der er „ein unhöfliches Schreiben erhalten hat, das offensichtlich die Solidarität mit dem unprofessionellen Arzt vom Flughafen zeigte“, so Antic.

„Nach diesem einen Jahr mit der Klage und den nächsten vier Jahren, in denen das Gerichtsverfahren dauerte und Air Serbia ohne Argumente blieb, traf das Oberste Gericht am Ende eine Entscheidung, dass Air Serbia gegen Menschenrechte verstoßen habe. Es wurde gefordert, dass diese Rechte nicht mehr verletzt werden, dass sie das Urteil öffentlich verkünden und es wurde akzeptiert, dass sie eine Entschädigung zahlen, die ziemlich symbolisch ist, weil ich nicht wollte, dass jemand denkt, ich wollte durch den Unfall reich werden“, erklärte Antic und fügte hinzu, dass sein Sohn jetzt fast 17 Jahre alt ist. Wenn das Gerichtsverfahren nach der Berufung abgeschlossen ist, wird er 22, 23 Jahre alt sein, und wenn sie weiter nach Straßburg gehen würden, wäre er sogar 30.

Seiner Meinung nach besteht das Problem darin, dass es am Flughafen und auf Flügen überhaupt kein organisiertes Verfahren für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gibt, und nach dieser Klage, die eingereicht wurde, wurde dieses Ziel erreicht. Er betrachtet das Urteil des Obersten Gerichtshofs als Sieg für Menschenrechte, weil er als normaler Bürger gesiegt hat. Jedoch merke er, dass dies nur der Anfang ist, denn er erwartet, dass Air Serbia Berufung einlegen wird.

„Sie werden sicher Berufung einlegen, aber wir werden weiter kämpfen. Ich bin überzeugt, dass der Oberste Gerichtshof zu unseren Gunsten entscheiden wird, und wenn nicht, dann gehen wir weiter – nach Straßburg“, schloss Antic.