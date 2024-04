Google-Suche bald kostenpflichtig?

Google, die dominierende Macht im Bereich der Online-Suche, könnte für einige ihrer künstlichen Intelligenz-gesteuerten Funktionen bald eine Gebühr erheben. Informationen aus Insiderkreisen deuten darauf hin, dass eine Premium-Version mit erweiterten KI-Features ins Auge gefasst wird. Die „Financial Times“ liefert Hinweise, dass der Tech-Riese die Einführung eines Abonnement-basierten Zugriffsmodells in Erwägung zieht. Das stellt eine Premiere für die Vermarktung eines bisher kostenlosen Google-Kernprodukts dar.

Druck der Konkurrenz

Getrieben von der technologischen Konkurrenz – namentlich dem hochgelobten Sprachmodell Chat GPT, das in vollständigen Sätzen antworten kann, und das die herkömmliche, linkbasierte Google-Suche herausfordert – scheint Google nach Wegen zu suchen, dem neuen Bedarf seiner Nutzerschaft gerecht zu werden. So wird von einem Google-Sprecher via Bloomberg verlautbart: „Wir arbeiten weiter an der raschen Verbesserung des Produkts, um den neuen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, planen jedoch kein werbefreies Sucherlebnis und werden weiterhin neue Premiumfunktionen und -dienste anbieten.“ Die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien schreitet unaufhaltsam voran. Aber Fragen bezüglich der Implementierung und des optimalen Einsatzes ohne Beeinträchtigung des Hauptgeschäfts mit Suchanzeigen sind noch ungeklärt.

Neueste KI-Abenteuer

Google experimentiert bereits mit einem eigenen KI-basierten Suchdienst. Google hat erst kürzlich One AI Premium eingeführt, eine Abonnementstufe, die seinen Mitgliedern den Zugriff auf das jüngste KI-Modell, Gemini, gewährt. Dieses bietet eine Kombination aus Links, Werbung und personalisierten Antworten und verspricht Nutzern eine intensivere und individualisierte Sucherfahrung. Der „atemberaubend“ hohe Preis für den Einsatz generativer KI-Technologie in Suchanfragen wurde von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter betont.

Wirtschaftsanalyse

Die mögliche Einführung eines Bezahlmodells für spezifische KI-Suchdienste signalisiert laut Mandeep Singh, einem Analysten bei Bloomberg Intelligence, dass Google nach Wegen sucht, zusätzliche Einnahmen zu generieren, ohne sein Kerngeschäft zu kannibalisieren. „Die Einführung von Gebühren für bestimmte KI-Suchfunktionen könnte Google helfen, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Ohne das Kerngeschäft mit Suchanzeigen zu beeinträchtigen.“