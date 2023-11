Achtung, Google kann ab Dezember euer Konto löschen!

Google hat erneut auf den 1. Dezember 2023 hingewiesen, an dem das Löschen einiger Gmail-Konten beginnen wird. Es handelt sich um inaktive Konten, die in einem Zeitraum von zwei Jahren nicht genutzt wurden. Dies dient als Sicherheitsmaßnahme.

„Google behält sich das Recht vor, inaktive Google-Konten und deren Aktivitäten und Daten zu löschen, wenn Sie mindestens zwei Jahre lang inaktiv auf Google waren. Diese Regeln gelten für Ihr persönliches Google-Konto. Diese Regel gilt nicht für Google-Konten, die über Ihre Arbeit, Schule oder andere Organisation eingerichtet wurden“, so Google.

Was zählt als Aktivität? Definition eines aktiven Google-Kontos

Ein genutztes Google-Konto gilt als aktiv. Aktivität kann diese Aktionen umfassen, die Sie unternehmen, wenn Sie sich anmelden oder während Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind:



– Lesen oder Senden von E-Mails

– Verwendung von Google Drive

– Ansehen von YouTube-Videos

– Teilen von Fotos

– Herunterladen von Apps

– Google-Suche

– Verwendung der Google-Anmeldung zum Anmelden bei einer App oder Dienst eines Drittanbieters

Darüber hinaus wird betont, dass die Aktivität des Google-Kontos nach Konto und nicht nach Gerät angezeigt wird. Wenn Sie auf Ihrem Gerät mehr als ein Google-Konto eingerichtet haben, sollten Sie sicherstellen, dass jedes Konto innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren genutzt wird.

Wenn Ihr Google-Konto innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nicht genutzt wurde, kann Ihr Google-Konto, das dann als inaktiv gilt, und all seine Inhalte und Daten gelöscht werden. Bevor dies geschieht, gibt Ihnen Google die Möglichkeit, auf Ihrem Konto Maßnahmen zu ergreifen, indem Sie eine Benachrichtigung per E-Mail an Ihr Google-Konto oder eine Benachrichtigung an Ihre Wiederherstellungs-E-Mail senden, falls vorhanden.

Google entfernt langfristig ungenutzte Konten

Bereits im Mai hatte Google angekündigt, dass es bis Ende des Jahres mit der „großen Säuberung“ inaktiver Benutzerkonten beginnen wird, die längst vergessen oder für einmalige Zwecke genutzt wurden. Alle Benutzerkonten, die niemand genutzt hat oder bei denen sich niemand in den letzten zwei Jahren angemeldet hat, werden gelöscht.

Warum die Löschung notwendig ist

Google sagt, dass die Entscheidung, inaktive Konten zu entfernen, ein Schritt zur Erhöhung der Sicherheit ist. Alte Konten verwenden in der Regel keine Zwei-Faktor-Identitätsprüfung, sind durch schwache und möglicherweise längst geknackte oder mehrfach verwendete Passwörter geschützt und stellen daher ein Sicherheitsrisiko dar. Ein Einbruch in ein solches Konto kann zu Identitätsdiebstahl führen, kann aber auch als Vektor für weitere Angriffe oder zum Versenden von Spam dienen.

Schutz für aktive YouTube-Kanäle und finanzielle Guthaben

Ausnahmen bei der großen Kontolöschung werden YouTube-Konten umfassen, die immer noch Kanäle, aktive Videoinhalte oder Kommentare haben. Ebenso werden Konten, auf denen eine Einladung zu einem Geldguthaben besteht, zum Beispiel von ungenutzten Geschenkgutscheinen, von der Entfernung verschont bleiben. Konten, die mit einem anderen aktiven Google-Abonnement, Produkt, Dienst oder App (wie dem Kauf von Büchern oder Filmen) verbunden sind, werden nicht gelöscht.

Es ist wichtig, dass Google-Nutzer ihre Konten regelmäßig überprüfen und nutzen, um eine Löschung zu vermeiden.