Frau über zehn Stunden in Solarium eingeklemmt

In einer beängstigenden Nacht wurde Maja Grunlund, ein junges Mädchen aus Dänemark, in einem Solarium eingeschlossen und musste zehn Stunden lang um ihre Freiheit kämpfen. Die Folgen dieses Ereignisses sind bis heute spürbar, da Maja unter Albträumen und einer Angst vor engen Räumen leidet.

Es war eine Nacht, die Maja Grunlund nie vergessen wird. Die junge Dänin war zehn Stunden lang in einem Solarium gefangen, als sich der Deckel plötzlich von selbst schloss. „Es war eine Nacht wie aus einem Horrorfilm“, erinnert sich Maja an das Ereignis im Jahr 2019.

Eingesperrt im Solarium spät in der Nacht

Es war bereits spät am Abend, als das Unglück seinen Lauf nahm. „Es gab einen Knall. Ich war erschrocken. Ich wollte den Deckel anheben, aber ich konnte ihn nicht bewegen“, schildert Maja die beängstigende Situation. Glücklicherweise ging das UV-Licht aus, sonst hätte sie Verbrennungen erlitten. „Ich lag gefangen im Solarium und fühlte mich, als wäre ich lebendig begraben“, fügt sie hinzu.

Freund findet keine sofortige Hilfe

Ihr Freund Kasper, der sich Sorgen um sie machte, versuchte vergeblich, Hilfe zu holen. Er rief im Salon an, doch niemand war mehr da. Auch die Polizei konnte nicht sofort eingreifen, da die Suche nach Erwachsenen erst 24 Stunden nach dem Verschwinden beginnt.

Heldenhafte Befreiung

Kasper erfuhr, dass eine Reinigungskraft früh am Morgen kommen sollte, doch diese erschien nicht. Als er Majas Schreie aus dem Salon hörte, nahm er einen Stein und zerbrach das Glas. Er befreite Maja, die psychisch so aufgelöst war, dass sie in die Psychiatrie gebracht wurde.

Anhaltendes Trauma

Die Auswirkungen dieses Ereignisses sind bis heute spürbar. Maja leidet unter Albträumen und hat Angst vor geschlossenen Räumen. „Ich hatte am meisten Angst, dass ich keine Luft mehr bekomme und ersticke“, erzählte sie damals.

Bis heute ist unklar, ob Maja eine Entschädigung erhalten hat. Die Versicherung musste feststellen, wer schuld war – der Besitzer des Salons oder der Hersteller des Solariums. Doch diese Information wurde nie öffentlich bekannt gegeben.