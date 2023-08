Zwei Bankomat-Sprengungen innerhalb von 24 Stunden

Zwei aufeinanderfolgende Nächte, zwei Geldautomatensprengungen. Unbekannte Täter nutzen gewagte Methoden und flüchten unerkannt. Eine intensive Großfahndung wurde eingeleitet, während das Landeskriminalamt die Ermittlungen führt. Gleiche Tätergruppe vermutet. Die Jagd nach den Verantwortlichen läuft auf Hochtouren.

Oberösterreich: In den letzten zwei Nächten ist es jeweils zu einer Sprengung von Geldausgabeautomaten in zwei verschiedenen Banken im Bezirk Rohrbach gekommen.

Am Mittwoch um 2.20 Uhr und nochmals um 1 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Schiebetüren von Banken. Sie drangen in den Empfangsbereich ein und sprengten die Geldautomaten mit einem unbekannten Sprengstoff.

Täter auf der Flucht

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In beiden Fällen wurde sofort eine Großfahndung ausgelöst. Mehrere Polizeistreifen, Polizeidiensthunde, als auch ein Polizeihubschrauber waren an der Fahndung beteiligt. Aufgrund der Vorgehensweise ist anzunehmen, dass es sich um die gleiche Tätergruppe handeln dürfte.

Ermittlungen laufen noch

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes hat die Spurensicherung durchgeführt, Videoaufnahmen der Überwachungskameras wurden gesichert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.