Große Änderung bei A1: DAS müssen jetzt alle Kunden wissen!

A1 schaltet ab 22. Oktober das 5G-Netz für alle Kunden frei – ohne Aufpreis. Die Geschwindigkeitsoffensive verspricht bessere Performance besonders bei hoher Netzlast.

Der Mobilfunkanbieter A1 erweitert ab 22. Oktober seinen Kundenservice erheblich: Das 5G-Netz wird etappenweise für die gesamte Kundschaft freigeschaltet – ohne zusätzliche Gebühren. Diese Maßnahme versteht das Unternehmen als Wertschätzung gegenüber seiner loyalen Kundenbasis. Sämtliche Nutzergruppen – von Vertragskunden bis zu B.free-Anwendern, von Privat- bis zu Geschäftskunden – werden künftig automatisch von der schnelleren Datenübertragung profitieren. Auch Nutzer von Internet-Cubes kommen durch die Systemumstellung in den Genuss der verbesserten Technologie.

Die technische Aufrüstung verspricht den Nutzern spürbare Verbesserungen im täglichen Gebrauch: höhere Übertragungsraten, zuverlässigere Verbindungen und verkürzte Reaktionszeiten – besonders in Situationen mit starker Netzauslastung. Das Unternehmen betont zudem die ökologischen Vorteile der 5G-Technologie, die im Vergleich zu Vorgängergenerationen mit deutlich geringerem Energieverbrauch operiert.

Geräte-Voraussetzungen

Voraussetzung für die tatsächliche Nutzung des 5G-Standards bleibt allerdings ein kompatibles Endgerät. Für Kunden mit älterer Hardware bietet A1 über sein Next-Programm vergünstigte Upgrade-Optionen an. Die Palette umfasst aktuelle Smartphone-Modelle wie iPhone 17, Samsung Galaxy S25, Honor 400 Lite oder Xiaomi Note 14 Pro – je nach Tarifwahl teilweise ohne Mehrkosten. Besitzer veralteter Cube-Geräte erhalten ebenfalls spezielle Angebote für 5G-taugliche Nachfolgemodelle.

Schrittweise Umstellung

Die Netzfreischaltung erfolgt laut Unternehmensangaben stufenweise und ohne notwendiges Zutun der Kunden.

Lediglich bei einigen älteren Smartphone-Modellen könnte eine manuelle Aktivierung der 5G-Funktion in den Geräteeinstellungen erforderlich sein.