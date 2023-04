Hakimi trickst Ehefrau bei Scheidung aus: JK packt jetzt aus

Der PSG-Verteidiger Achraf Hakimi hat sein gesamtes Vermögen auf den Namen seiner Mutter übertragen. Berichten zufolge wird seine derzeitige Ehefrau nach der Scheidung ohne jegliche Ansprüche auf sein Eigentum stehen.



Das Medium Marca aus Spanien und zahlreiche Medienhäuser weltweit beschäftigen sich mit dem Thema.

Zur Erinnerung, im vergangenen Monat wurde Hakimi beschuldigt, eine 24-jährige Frau in seinem Haus in Paris während der Abwesenheit seiner Ehefrau und Kinder in Dubai vergewaltigt zu haben. Dies führte zur Scheidung. Gemäß dem französischen Magazin First Mag hatte seine Ehefrau die Hälfte seines Vermögens gefordert, ohne zu erkennen, dass ihr Mann rechtlich gesehen nichts besitzt.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

Die serbische Sängerin Jelena Karleusa hat auch über soziale Medien zu diesem Thema kommentiert und dabei darauf hingewiesen, wie die bald Ex-Frau Hiba Abouk doch nicht mittellos bleibt. Sie erklärte Schritt für Schritt, wie das Gesetz doch auf der Seite von Abouk ist und hat nebenbei allen Frauen geraten, wie sich ein wahrer Mann verhalten sollte.

Sie erklärte, dass gemäß dem Gesetz die Ehepartner ihr gemeinsames Vermögen teilen und sich da kein Dritter einmischen kann. Vor allem, weil Hakimi Ehebruch und wahrscheinlich Vergewaltigung begangen hat, was ihn noch zusätzlich finanziell belasten wird.

Derartige Männer und alle die Hakimi in der Aktion mit seiner Mutter unterstützen, kritisiert und beleidigt die serbische Sängerin scharf. Der Höhepunkt ihrer negativen Kritik ist ihr Schlusswort, dass Männer künftig nur als Samenspender benötigt werden.

Hakimi und Abouk haben sich 2018 getroffen, als er für Borussia Dortmund spielte. Abouk (36) ist eine Schauspielerin tunesisch-libyscher Abstammung und stammt wie Hakimi aus Madrid. Sie hatte bereits vor ihrem Treffen mit Hakimi eine erfolgreiche Karriere in Film und Fernsehen in Spanien aufgebaut. 2020 haben sie geheiratet und bekamen zwei Kinder.