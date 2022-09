Halid Beslic, Prljavo Kazaliste & Matea Stankovic: Es gibt noch wenige Tickets

Am 17.09. 2022 wird es ein TOP-KONZERT in der METAstadt geben und zwar bestehend aus Prljavo Kazaliste, Halid Beslic und Matea Stankovic. Das lässt jedes Balkanherz sofort höherschlagen.

Nach einer Event-Pause und Corona kehrt die Party-Saison langsam wieder zurück. Das gehört gebührend gefeiert und zwar mit den größten Stars der Balkan-Musikszene. Dabei wird die METAstadt im 22. Wiener Bezirk ins Epizentrum der heimischen Ever-Green-Hits verwandelt.

Das Konzert beginnt um 21 Uhr und ab 20 Uhr ist Einlass.

Das Konzert hätte vor zwei Jahren stattfinden sollen, musste jedoch wegen des Pandemieausbruchs verschoben werden. Verpasst auf keinen Fall die einmalige Gelegenheit, die größten Hits sowie die einzigartige Atmosphäre des Konzerts zu erleben!

(FOTO: zVg.)

Standorte für sofortigen Ticketverkauf

Veranstalter Büro: Custozzagasse 3,1030 Wien

Restaurant Semendria: Koppstraße 62, 1160 Wien

Restaurant Rivijera: Stadiongasse 5, 1010 Wien

Eissalon La sette Fontain: Siebensternplatz 6, 1050 Wien

Weitere Informationen zum Konzert selbst sowie zum Ticketverkauf gibt es unter der Telefonnummer +43 664 393 1581.

Video: zVg.

Schnell sein und Tickets sichern! Es besteht auch eine Möglichkeit an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. KOSMO verlost 2×10 Tickets für das Konzert. Der Gewinner/in wird am 14.09.2022 ausgelost und in unserem Instagram Story bekannt gegeben. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unterhalb. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.