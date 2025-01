Hammerwurf-Wettbewerb: Zuschauer wird tödlich getroffen

Während einer Leichtathletik-Veranstaltung in Colorado Springs, USA, kam es am Sonntag zu einem tragischen Zwischenfall. Ein 57-jähriger Mann verlor sein Leben, als er bei einem Wettbewerb von einem Wurfhammer getroffen wurde. Dieser Unfall ereignete sich am Sonntag auf dem Campus der Universität von Colorado.

Hergang des Unfalls

Das Unglück geschah bei Wettkämpfen auf dem Campus der Universität von Colorado, als ein Wurfammer durch die vorgesehene Absperrung flog und den Mann traf. Berichten zufolge versuchte der Mann, seine Frau und seinen Sohn zu schützen. Bei dem Opfer handelt es sich um den Vater eines der Teilnehmer der Veranstaltung.

Reaktionen und Sicherheitsaspekte

Jennifer Sobanet, die Leiterin der Universität, äußerte ihr tiefes Bedauern über den Vorfall: „Wir sind untröstlich über diesen schrecklichen Unfall und konzentrieren uns darauf, alle Beteiligten zu unterstützen“.

Beim Hammerwerfen, einem Wettbewerb, bei dem die Kugel bei Männern ein Gewicht von sieben Kilogramm und bei Frauen vier Kilogramm hat, gelten normalerweise strenge Sicherheitsvorkehrungen. Der Abwurfbereich ist in der Regel gut abgesichert, wodurch Unfälle sehr selten vorkommen.