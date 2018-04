Hanuma kocht bosnische Ćevapčići im Fladenbrot mit selbstgemachtem Rahm

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Gemeinsam mit Elma versorgen wir unsere Leser nun alle zwei Wochen mit den leckeren Rezepten. Diesmal zeigen wir euch, wie man original bosnische Ćevapčići im Fladenbrot mit selbstgemachtem Rahm zubereitet.

Es wird viel darüber philosophiert, wie gute Ćevapčići zubereitet werden. Dabei unterscheiden sich die Rezepte von einer Imbiss-bude zur anderen und von Stadt zu Stadt. Ich stelle euch ein Rezept vor, das als eines der originalen gilt und das ihr eurem Geschmack, wenn ihr wollt, noch etwas anpassen könnt. Außerdem stelle ich euch einige Varianten vor, wie ihr sie formen könnt, wenn ihr keinen Fleischwolf mit Aufsatz habt.

Zutaten für Ćevapčići:

2 kg fein faschiertes Jungrind-, Kalbs-, Schafs oder Lammfleisch (beste Kombination: 1,5 kg Jungrind oder Kalb und 500 g Schafs- oder Lammfleisch

5 Knoblauchzehen

2 TL Natron (aus der Gewürzabteilung)

20 g Salz

100 ml Wasser

50 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

Tränke für die Fladenbrote:

1 Würfel Rindsbrühe

300 ml Wasser

Für den schnellen Rahm:

250 g Frischkäse

100 g Butter auf Zimmertemperatur

120 g Fetakäse

100 ml Schlagobers

3 EL Sauerrahm

Salz nach Bedarf

Zubereitung Rahm:

• Püriert alle Zutaten mit dem Pürierstab/Mixer durch. Es soll eine feine, kompakte Masse ohne Stückchen sein.

• Lasst den Rahm für mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank, damit er wieder fest wird.

Zubereitung Ćevapčići:

• Das Fleisch könnt ihr zuhause faschieren, wenn ihr den passenden Fleischwolf habt. Es sollte auf jeden Fall zwei Mal faschiert werden, damit es so fein wie nur möglich ist.

• Die Knoblauchzehen gebt ihr durch die Knoblauchpresse oder schneidet sie in sehr feine Stückchen. Gebt sie in einen kleinen Topf, fügt 100 ml Wasser hinzu und köchelt beide Zutaten etwa 5-10 min.

• Gebt aber unbedingt einen Deckel auf den Topf, damit das Wasser nicht verdampft.

• Lasst das Knoblauchwasser etwas auskühlen und gebt es zusammen mit dem Salz, Mineralwasser und dem Natron zum Fleisch.

• Knetet die Masse kräftig durch und gebt sie für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank, am besten aber über Nacht.

• Am nächsten Tag knetet ihr die Masse nochmals durch, mit den Händen oder dem Knetaufsatz eurer Küchenmaschine. Formt die Ćevapčićimit jener Methode, die euch am praktischsten erscheint (siehe Video).

• Lasst die geformten Ćevapčići wieder für mind. eine Stunde im Kühlschrank.Am besten schmecken sie, wenn man sie bei stärkerer Flamme am Grill brät.

• Wichtig ist dabei, immer wieder den Grillrost mit Fett zu bestreichen, damit sie nicht ankleben oder verbrennen. Achtet darauf, sie nicht zu lange zu braten, da sie sonst austrocknen. In der Mitte sollten sie nach dem Braten ganz leicht rosa sein.

• Bereitet die Tränke für die Fladen vor, indem ihr in 300 ml abgekochtes, heißes Wasser einen Würfel Rindsbrühe gebt und alles gut verrührt.

• Wenn ihr die Ćevapčići in der Pfanne bratet, verwendet genügend Öl, bratet sie scharf von allen Seiten an und fügt, wenn die Ćevapčići fast fertig sind, ein bisschen von der Brühe hinzu, damit sie nicht austrocknen.

• Schneidet die Fladenbrote in der Mitte durch, tränkt sie mit etwa 2 EL von der Brühe und gebt sie über die Ćevapčići, wenn diese fast fertig sind.

• Gebt einen Deckel auf Ćevapčići und Fladenbrote und lasst sie etwa 2 min gemeinsam in der Pfanne ziehen.

• Dann gebt ihr die Unterseite des Fladenbrotes auf einen Teller, gebt die Ćevapčići sofort hinein, Oberseite darauf und richtet das Ganze mit dem Rahm, Ajvar und dünn aufgeschnittenen Zwiebeln an.

Tipp: Wenn euch 2 kg Fleisch für den Anfang zu viel sind, halbiert die Menge einfach. Ich nehme grundsätzlich die größere Menge, weil man mit dem Formen der Ćevapčići doch etwas Arbeit hat und da lohnt es sich, mehr zu machen und einen Teil einzufrieren. Ćevapčići halten sich mindestens ein halbes Jahr im Gefrierschrank.

