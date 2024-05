Hanuma kocht: Donuts im Subarice-Style

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Balkan meets Donuts: Šubarice oder Russische Mützen sind einer der Balkan-Klassiker, wenn es um Kuchen geht. Sie bestehen aus einem lockeren Schoko-Biskuit, gefüllt mit Vanillecreme und dekoriert mit Schokolade und Kokos. Heute trifft der Klassiker auf Donuts und dass diese Kombination nur gut sein kann, zeigen die positiven Kommentare meiner kleinen Testesser/innen, die letztens 2 Tabletts voller Donuts wie im Flug verputzt haben. Wenn’s den Kindern schmeckt, dann kann es nur gut sein!

Zutaten

Für den Teig:

500 g glattes Mehl

50 g Zucker

½ TL Vanillepulver oder 1 Pkg. Vanillezucker

20 g Frischhefe oder 1 Pkg. Trockenhefe (=7 g)

230 ml lauwarme Milch

½ TL Zitronenschalenabrieb

½ TL Orangenschalenabrieb

1 ganzes Ei und 2 Eigelbe

50 g geschmolzene Butter

Prise Salz

Creme:

500 ml Milch

1 Vanilleschote (alternativ Vanillepulver oder Extrakt)

3 Eigelbe Gr. M

120 g Zucker

60 g Speisestärke

50 g Butter

300 ml GUMA Pâtisserie Creme

Deko:

Vollmilch Schokoglasur

Kokosraspeln

Zubereitung Creme

1) Beginnt mit der Creme, da der Pudding auskühlen muss. Öffnet die Vanilleschote mit einem scharfen Messer und kratzt das Mark heraus.

2) Erhitzt die Milch, zusammen mit der ausgekratzten Vanilleschote

3) Verrührt Eigelbe, Zucker und Mark der Vanilleschote. Fügt die Stärke hinzu.

4) Sobald die Milch heiß ist, entfernt ihr die Schote und lasst die heiße Milch in die Eigelb-Mischung unter ständigem Rühren einfließen.

5) Gebt diese Mischung zurück in den Topf und kocht sie unter ständigem Rühren so lange, bis ein dickflüssiger Pudding entstanden ist. Rührt sofort die Butter ein.

6) Nehmt den Pudding vom Herd, füllt ihn in eine flache Form um und deckt ihn mit Frischhaltefolie so ab, dass diese ihn berührt (damit sich keine Haut bildet). Lasst ihn vollständig auskühlen. Während er auskühlt, bereitet ihr die Donuts zu, bis zu jenem Schritt, in dem sie ausgebacken sind. Danach geht es so weiter:

7) Schlagt GUMA Pâtisserie Creme cremig auf (nicht zu steif!) und rührt sie in den Pudding ein. Füllt die Creme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle um.

Zubereitung Teig

1) Vermischt Mehl, Prise Salz und Zitronen- und Orangenschalenabrieb in einer Rührschüssel.

2) In eine weitere Schüssel gebt ihr Milch und Butter und erhitzt diese. Wichtig: die Mischung darf nur lauwarm sein, nicht heiß!

3) Fügt Zucker, Vanille, Hefe, Eigelbe und Ei hinzu. Gebt diese Zutaten zu den trockenen dazu und verknetet einen kompakten Teig.

4) Legt den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche, knetet ihn kurz durch und formt eine Kugel. Legt diese in eine befettete Schüssel und lasst den Teig an einem warmen Ort ca. 50-60 min gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

5) Gebt den gegangenen Teig vorsichtig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und walgt ihn mit einem Nudelholz ca. 1 cm dick aus. Stecht 7 cm große Kreise aus und in der Mitte noch einen kleinen Kreis (z.B mithilfe eines Flaschendeckels). Legt sie auf ein leicht bemehltes, sauberes Küchentuch und deckt sie wiederum ab. Lasst sie etwa 20-30 min lang gehen, bis sie ihr Volumen nochmals verdoppelt haben.

6) Danach erhitzt ihr ca. 1,5-2 l Öl in einem möglichst großen Topf. Die Donuts sollten darin schwimmen können, ohne den Boden zu berühren. Das Öl erhitzt ihr auf 160-170 °C. Wenn ihr kein Thermometer und keine Fritteuse verwendet, erhitzt es zunächst auf stärkster Stufe (bei mir ist das Stufe 9). Wenn ihr einen Zahnstocher oder Holzlöffel in das Öl haltet, bilden sich rundherum kleine Bläschen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es heiß ist. Dann reduziert ihr die Hitze auf Stufe 5-6 und wartet ein paar Minuten ab.

7) Nehmt sie vorsichtig vom Tuch herunter, legt sie am besten auf einen Schaumlöffel und anschließend ins Fett. Sie brauchen ca. 4-5 min, wobei ich sie mehrmals wende.

8) Gebt die ausgebackenen Donuts auf ein mit Küchenrolle ausgelegtes Tablett, um das überschüssige Fett aufzufangen.

9) Lasst sie auskühlen und schneidet sie ein Mal horizontal durch. Tunkt die Deckel der Donuts in geschmolzene Schokoladeglasur, lasst sie kurz abtropfen und bestreut sie mit Kokosraspeln. Befüllt die unteren Teile mit Creme, setzt den Deckel drauf und lasst sie für zumindest 1 Stunde auskühlen. Lasst es euch schmecken!