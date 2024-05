Hat Israels ESC-Sängerin Jelena Karleusas Auftritt kopiert?

Sie ist eine Stilikone und Inspirationsquelle, nicht nur für Fans in ihrer Heimat Serbien, sondern auch für internationale Künstler: Jelena Karleusa, serbische Popdiva, setzt Maßstäbe in Sachen Bühnenshow, die weit über die europäischen Grenzen hinausstrahlen. Eden Golan, die Künstlerin, die Israel beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö (Schweden) vertrat, fand für ihren großen Auftritt Inspiration, die stark an Jelenas Performance erinnert. Besonders beeinflusst war Golan von Karleusas Auftritt während der Promotion ihres Doppelalbums in Belgrad am Wasser.

Besonders die Bühnengestaltung für Jelenas Hit „Mashallah“ in Zusammenarbeit mit der Sängerin Milica Pavlovic schien Eden Golan beeindruckt zu haben. Wer sich gut in Jelenas künstlerischer Vergangenheit auskannte, erkannte sofort die Parallelen, als Golan ihre Show in Malmö präsentierte. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken überschlugen sich: Beobachter waren sich einig, dass die Inspiration unverkennbar sei.

Echo der Performance

Aber nicht nur Golan ließ sich von Karleusa inspirieren. Auch Teya Dora, die bei einem anderen Festival auftrat, setzte auf eine Szenerie, die stark an Jelenas Auftritt zur Vorstellung ihrer Alben „Alpha“ und „Omega“ erinnerte. Zu Beginn ihrer Performance thronte die Sängerin auf einem großen Felsen – eine Szene, die wie eine fast identische Replik wirkte.