Das Wort „Selfie“ erinnert oft an Stars und Prominente, die fast täglich neue Spiegel-Fotos posten. Das ehemalige jugoslawische Staatsoberhaupt Josip Broz Tito war der Vorreiter.

Tito kam am 7. Mai 1892 in Kumrovec zur Welt, allerdings wurde dieser Tag in der SFRJ nicht als sein Geburtstag gefeiert. In Jugoslawien wurde der 25. Mai als offizieller Geburtstag von Josip Broz Tito gefeiert, der gleichzeitig auch als Feiertag „Dan mladosti“ (Tag der Jugend) galt. Tito wird für viele seiner Errungenschaften gefeiert, darunter auch, dass er bereits vor vielen Jahren ein Selfie gemacht hat. Diese Selbstfotografie wurde zu einer historischen Kuriosität und betont Titos Vorreiterrolle in verschiedenen Bereichen, einschließlich der modernen Fotografie.

Sogar der Papst und viele Politiker wie Barack Obama machten Selfies, etwa auf Mandelas Beerdigung. Doch schon Jahre zuvor begann Josip Broz Tito hier den Trend.

Seine vergessene Fotografie wurde wiederentdeckt: Der ehemalige jugoslawische Präsident fotografierte sich selbst im Spiegel.

Der Begriff „Selfie“ wurde übrigens zum Wort des Jahres 2013 gekürt, und Untersuchungen haben gezeigt, dass dieser Trend das Selbstbewusstsein gefährdet.