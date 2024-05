Jokic und die Denver Nuggets: Titelverteidigung in Gefahr

Die Titelträume der Denver Nuggets stehen unter keinem guten Stern, denn die Best-of-7-Serie mit den Minnesota Timberwolves hat für sie einen denkbar schlechten Anfang genommen. Mit einem deutlichen Punkterückstand von 80:106 mussten sich die Nuggets auch im zweiten Playoff-Spiel geschlagen geben, wodurch die Timberwolves jetzt mit 2:0 in Führung liegen. Inmitten der düsteren Wolken über Denver sucht das Team um den Star Nikola Jokic nach Wegen, um das Blatt noch zu wenden.

Das Spielfeld in der Denver Ball Arena wurde zur Bühne einer dominanten Vorstellung der Timberwolves. Ohne Rudy Gobert, dem frischgebackenen Vater, der dem Geschehen fernblieb, überzeugte das Team aus Minnesota mit einer starken Defensive. Der fulminante Sieg brachte ihnen einen beachtlichen Vorsprung von zwischenzeitlich 32 Punkten.

Scorespitzen und Spannungen

Auf Seiten der Timberwolves brillierten Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards mit jeweils 27 Punkten. Aaron Gordon konnte zwar für die Nuggets die meisten Punkte sammeln, doch angesichts der 20 Zähler stand der Abend im Zeichen der Enttäuschung. Nikola Jokic, gewöhnlich eine verlässliche Größe, konnte nur 16 Punkte beisteuern und traf lediglich fünfmal aus dem Spiel heraus. Jamal Murray zeigte sich frustriert, was in einer hitzigen Geste gipfelte: Ein Wärmepolster flog während der Partie aufs Parkett.

Lesen Sie auch: Jokics Bruder verprügelt Fan (VIDEO) In einer Endphase errangen die Denver Nuggets einen knappen 101:99-Erfolg über die Los Angeles Lakers in der zweiten Playoff-Partie der NBA.

Neuer Boss? NBA-Star Jokic im Gru-Look (VIDEO) Nicht nur seine sportliche Performance, sondern auch sein Erscheinungsbild vor dem Spiel zog die Blicke auf sich.

NBA-Star enthüllt: "Jokic und Doncic sind mental allen anderen voraus" Nikola Jokic und Luka Doncic, zwei Balkan-Spieler, dominieren die NBA und werfen Fragen auf, wie sie die starke Konkurrenz beherrschen.

Eastern Conference im Aufbruch

Indessen machen die New York Knicks einen großen Schritt nach vorne in der 2. Playoff-Runde gegen die Indiana Pacers. Angetrieben von Jalen Brunsons herausragender Leistung, die mit 43 Punkten ihren Höhepunkt erreichte, konnte sich das Team einen knappen 121:117-Heimsieg sichern. Brunson übertrumpfte dabei zum vierten Mal in den Playoffs die 40-Punkte-Marke. Dieses Ereignis stellt die Weichen für das zweite Spiel der Serie, das am Mittwochabend im Madison Square Garden eine weitere Hochspannung verspricht.

Die Nuggets stehen nun vor der Herausforderung, die Serie zu Hause zu wenden und die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung am Leben zu halten. Mit zwei ausstehenden Spielen in Minnesota muss Denver schnell Lösungen finden, um die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu verschieben. Die Basketball-Welt blickt gespannt nach Westen, wo sich entscheiden wird, ob die Nuggets in die Spur zurückfinden oder ob die Timberwolves ihren Triumphzug fortsetzen.