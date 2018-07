Heißes Wochenende: Sahara-Hitze lässt Österreich schwitzen

Das Skandinavien-Tief zieht langsam ab und die heiße Luft staut sich über Österreich. Eine Hitzewelle kommt am Wochenende auf uns zu.

Das Hoch über Österreich wird von zwei Tiefdruckgebieten eingeschlossen, deshalb bleibt es bei uns heiß. Bis zu 35 Grad können wir am Wochenende erwarten.

Das Hochdruckgebiet bringt warme Luft aus der Sahara mit. Am Sonntag soll die Hitze ihren Höhepunkt erreichen. In Österreich werden dann 35 Grad gemessen.

Laut „wetter.at“ kündigt sich bereits am Samstag das heiße Wetter an. Zwar ist es stellenweise bewölkt, vor allem im Bergland sowie teilweise im Osten. Insgesamt ist aber die erste Tageshälfte recht sonnig. Am Morgen sind die Temperaturen zwischen 12 und 21 Grad angesiedelt.

Am Nachmittag klettern sie auf bis zu 33 Grad. Am Sonntag soll es Prognosen zufolge 35 Grad in Österreich geben. Im Flachland wird die meiste Zeit die Sonne scheinen.

