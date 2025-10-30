Historisch: Dieses Land erkennt jetzt den Kosovo an

Die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, hat die Anerkennung ihres Landes durch Syrien bekannt gegeben. Mit diesem diplomatischen Schritt steigt die Zahl der Staaten, die den Kosovo offiziell anerkennen, auf 120 Länder weltweit.

Die Vereinbarung wurde während Osmanis offiziellem Besuch in Riad erzielt. Dabei spielte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman eine entscheidende Vermittlerrolle zwischen den beiden Staaten. Die kosovarische Präsidentin dankte dem Kronprinzen ausdrücklich für seine Unterstützung bei diesem „historischen Akt“.

Diplomatische Vermittlung

Ihren Dank richtete Osmani auch an den syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa, der die Entscheidung zur Anerkennung getroffen hatte. In ihrer Erklärung betonte sie die Parallelen zwischen beiden Ländern: „Die Bevölkerung des Kosovo und Syriens hat viel gelitten und geopfert, um Freiheit zu erlangen.“

Diese gegenseitige Anerkennung ist daher nicht nur eine Bestätigung staatlicher Souveränität, sondern würdigt auch die Opfer vieler Generationen im Streben nach einem Leben in Freiheit.