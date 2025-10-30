Revolutionärer Antrieb aus China

Ein revolutionärer Antrieb ohne Kraftstoff und Batterien könnte die Zukunft der Mobilität verändern. Wissenschaftler der Universität Wuhan haben unter Leitung von Professor Jau Tang einen neuartigen Motor entwickelt, der ausschließlich mit Luft und Mikrowellenenergie arbeitet.

Das Funktionsprinzip ist verblüffend einfach: Atmosphärische Luft wird komprimiert und anschließend mit Mikrowellen derselben Frequenz bestrahlt, die auch in handelsüblichen Küchengeräten zum Einsatz kommt. Durch diesen Prozess werden Elektronen von Atomen getrennt, wodurch Plasma entsteht – ein ionisierter Luftzustand, der Schub erzeugt. Das Besondere: Bei diesem Verfahren entstehen keinerlei Emissionen oder schädliche Nebenprodukte.

Während Plasmaantriebe in der Raumfahrt bereits seit Jahrzehnten erforscht werden, stellt diese Entwicklung einen Durchbruch dar. Erstmals gelingt es, bei normalem Luftdruck mittels Mikrowellenionisation Schub zu erzeugen. Da weder chemische Treibstoffe noch Energiespeicher benötigt werden, könnte diese Technologie eine vollkommen emissionsfreie Alternative für künftige Verkehrsmittel darstellen.

Erste Erfolge

Die Wirksamkeit des Motors konnten die Forscher bereits in ersten Laborversuchen nachweisen: Eine ein Kilogramm schwere Stahlkugel wurde vertikal angehoben – ohne jegliche Verbrennung oder Batterieeinsatz. Das Forscherteam ist zuversichtlich, dass die Schubleistung künftig mit der kleinerer kommerzieller Strahltriebwerke mithalten könnte. Obwohl der Prototyp zunächst für die Luftfahrt konzipiert wurde, ließe sich das Grundprinzip perspektivisch auch auf Straßenfahrzeuge übertragen.

Aktuell dominieren Wasserstoff-Brennstoffzellen und batterieelektrische Systeme die Diskussion um Alternativen zum Verbrennungsmotor. Beide Technologien bringen jedoch erhebliche Nachteile mit sich: Wasserstoff erfordert eine aufwändige Speicherinfrastruktur, während Batterien das Fahrzeuggewicht deutlich erhöhen und besonders in der Luftfahrt die Reichweite begrenzen.

Zukünftige Herausforderungen

Ein Plasmamotor, der ohne diese Komponenten auskommt, könnte einen völlig neuen Ansatz für umweltfreundliche Antriebe bieten und die Schwächen bestehender grüner Technologien überwinden. Trotz der vielversprechenden Ergebnisse steht die Technologie noch am Anfang ihrer Entwicklung. Die kontinuierliche Versorgung mit Hochspannungs-Mikrowellenenergie stellt insbesondere für größere Anwendungen eine erhebliche Herausforderung dar.

Die Wissenschaftler räumen ein, dass bis zur kommerziellen Nutzung noch umfangreiche Entwicklungsarbeit nötig ist – sehen in ihrem Durchbruch jedoch einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu praktikablen emissionsfreien Antriebssystemen, die unsere Energienutzung grundlegend verändern könnten.