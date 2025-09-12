Höllenhitze, Weltkrieg, Hitchcock: Was am 13. September die Welt veränderte

Von historischen Wendepunkten bis zu künstlerischen Meilensteinen – der 13. September hat die Weltgeschichte mit bedeutenden Ereignissen und bemerkenswerten Persönlichkeiten geprägt.

Heute ist Samstag, 13. September, der 256. Tag des Jahres 2025. Bis zum Jahresende verbleiben noch 109 Tage.

An diesem Tag im Jahr 1506 verstarb der italienische Renaissancekünstler Andrea Mantegna, dessen prachtvolle Fresken in der Eremiten-Kirche zu Padua im Zweiten Weltkrieg der Zerstörung zum Opfer fielen. Seine Meisterwerke im Eremiten-Schloss in Mantua sowie Gemälde wie „Parnass“, „Kreuzigung“ und „Heiliger Sebastian“ zeugen bis heute von seinem außergewöhnlichen künstlerischen Schaffen.

Der französische Denker Michel de Montaigne, Wegbereiter des intellektuellen Skeptizismus und Vordenker der Aufklärung, verstarb am 13. September 1592. In seinen berühmten „Essays“ und seinem „Reisetagebuch“ vertrat er die Überzeugung, dass die menschliche Vernunft zwar bei der Wahrheitssuche begrenzt sei, jeder Mensch jedoch im Bewusstsein seiner Verantwortung nach vernünftigen Lebensnormen streben müsse.

1598 endete die Herrschaft des spanischen Königs Philipp II., der sein Reich in langwierige Kriege gegen das Osmanische Reich und England führte. Nach der vernichtenden Niederlage seiner „Unbesiegbaren Armada“ 1588 im Ärmelkanal verlor Spanien seinen Status als führende Weltmacht unwiederbringlich.

New York erhielt am 13. September 1788 den Status als erste Bundeshauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika.

Historische Wendepunkte

Im Jahr 1804 entsandte Djordje Petrovic – besser bekannt als Karadjordje (serbischer Aufstandsführer) – als Anführer des Ersten Serbischen Aufstands eine Delegation nach Russland, um Unterstützung im Kampf gegen die osmanische Herrschaft zu erbitten. Die Gesandten wurden am Zarenhof jedoch kühl empfangen. Russland, auf seine eigenen diplomatischen Beziehungen zum Osmanischen Reich bedacht, stellte lediglich moralische Unterstützung in Aussicht.

Die deutsche Klaviervirtuosin Clara Schumann, die bereits mit neun Jahren ihre beeindruckende Konzertkarriere begann, erblickte am 13. September 1819 das Licht der Welt. Als eine der herausragendsten Pianistinnen des 19. Jahrhunderts machte sie die Werke ihres Ehemanns Robert Schumann sowie die Kompositionen von Beethoven, Chopin, Brahms und Mendelssohn in ganz Europa bekannt.

1842 wurde Alexander Karadjordjevic, Sohn des Aufstandsführers Karadjordje, zum Fürsten Serbiens ausgerufen, nachdem die Verfassungsverteidiger Mihailo Obrenovic vertrieben hatten. Seine Herrschaft endete 1858, als ihn die „Kajmakam“-Fraktion der Verfassungsverteidiger auf der St.-Andreas-Versammlung stürzte und Milos Obrenovic auf den Thron zurückbrachte. Während seiner Regentschaft erschien Ilija Garasanins „Nacertanije“ (serbisches Nationalprogramm), das Bürgerliche Gesetzbuch wurde eingeführt, das Justizwesen reformiert, und Serbien erhielt 1856 auf dem Pariser Kongress internationale Garantien der Großmächte.

Der Begründer des musikalischen Expressionismus, Arnold Schönberg, wurde am 13. September 1874 in Wien geboren. Nach anfänglichen Werken in romantischer Tradition entwickelte er die revolutionäre Zwölftonmethode, die sich von traditionellen harmonischen Regeln löste. Zu seinen bedeutendsten Werken zählen die unvollendete Oper „Moses und Aron“, die symphonische Dichtung „Pelleas und Melisande“ sowie das erschütternde Oratorium „Ein Überlebender aus Warschau“.

1882 besiegten britische Truppen die ägyptische Armee bei Tel el-Kebir, nachdem ein Aufstand die strategischen Interessen Londons am Suezkanal gefährdet hatte. Dieser Sieg markierte den Beginn der britischen Kolonialherrschaft in Ägypten und dem benachbarten Sudan.

Künstler und Diplomatie

Der englische Schriftsteller J.B. Priestley kam am 13. September 1894 zur Welt. Seine Werke zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung aus Humor und gesellschaftskritischen Untertönen aus. Zu seinen bekanntesten Schöpfungen zählen die Romane „The Good Companions“ und „Angel Pavement“ sowie die Theaterstücke „Dangerous Corner“ und „An Inspector Calls“.

Am selben Tag des Jahres 1903 wurde der serbische Autor Branimir Cosic geboren, der in seinen Werken wie „Pokoseno polje“ und „Vrzino kolo“ eindringlich die Lebenswelt und moralischen Konflikte der jungen Generation nach dem Ersten Weltkrieg schilderte.

Die französisch-amerikanische Filmikone Claudette Colbert, geboren am 13. September 1905, bezauberte das Publikum mit ihrem unkonventionellen Charme und brillierte besonders in Komödien. Für ihre Rolle in „Es geschah in einer Nacht“ erhielt sie den Oscar, weitere Erfolge feierte sie mit Filmen wie „Mitternacht“ und „Das Ei und ich“.

In Al-Aziziya, Libyen, wurde am 13. September 1922 mit 58 Grad Celsius die höchste jemals im Schatten gemessene Temperatur registriert.

1923 errichtete General Miguel Primo de Rivera in Spanien mit Unterstützung von König Alfons XIII. eine profaschistische Diktatur, die die demokratischen Bewegungen im Land vorübergehend unterdrückte.

Die Sowjetunion und die Bundesrepublik Deutschland nahmen am 13. September 1955 diplomatische Beziehungen auf.

Bei der gewaltsamen Niederschlagung eines fünftägigen Gefängnisaufstands in Attica, New York, kamen am 13. September 1971 durch den Einsatz amerikanischer Polizei und Nationalgarde 31 Häftlinge und 11 Gefängniswärter ums Leben.

Erzbischof Desmond Tutu führte 1989 in Kapstadt die bis dahin größten Demonstrationen gegen das Apartheid-Regime in Südafrika an.

Die USA und die Sowjetunion einigten sich 1991 darauf, die Waffenlieferungen an die Konfliktparteien in Afghanistan einzustellen.

Der amerikanische Schauspieler Anthony Perkins, unvergessen durch seine Rolle als Norman Bates in Hitchcocks „Psycho“, verstarb am 13. September 1992. Perkins, der sich auf die Darstellung sensibler, verstörter Charaktere spezialisiert hatte, hinterließ ein beeindruckendes filmisches Erbe mit Werken wie „Der Prozess“, „Mord im Orient-Express“ und „Das schwarze Loch“.

Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation unterzeichneten 1993 in Washington ein historisches Friedensabkommen.

Griechenland und die damalige „Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien“ schlossen 1995 in New York ein Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehungen. Skopje verpflichtete sich dabei, die Staatsflagge zu ändern und in der Verfassung festzuhalten, dass keine territorialen Ansprüche gegenüber dem südlichen Nachbarn bestehen.

2011 verstarb der britische Künstler Richard Hamilton, einer der Wegbereiter der Pop-Art. Mit seiner bahnbrechenden Collage „Was ist es, was heutige Häuser so anders, so anziehend macht?“ prägte er in den 1950er Jahren maßgeblich diese Kunstrichtung.

Der ehemalige Vorsitzende des Präsidiums der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, Borisav Jovic, verstarb am 13. September 2021.

Vor zwei Jahren, am 13. September 2022, nahm die serbische Musikwelt Abschied von Kornelije Kovac, dem renommierten Komponisten, Pianisten und Arrangeur.