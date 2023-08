Hollywood-Star löst weltweite Schoko-Tradition aus!

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gewundert, warum in Hotels oft Schokolade auf den Kopfkissen liegt, sobald man sein Zimmer betritt. Diese weltweit verbreitete Tradition hat eine ebenso süße wie überraschende Geschichte.

Sie reicht bis in die glamourösen 1950er-Jahre zurück, in eine Zeit, in der namhafte Hollywood-Stars die Szenerie bestimmten. Einer davon war Cary Grant, bekannt aus Filmen wie „Über den Dächern von Nizza“, der eine entscheidende Rolle in der Entstehung dieser Gewohnheit spielte.

Romantische Anfänge im Mayfair-Hotel von St. Louis

Die Geschichte beginnt im luxuriösen Mayfair-Hotel in St. Louis, dessen Penthouse-Suite von Cary Grant für heimliche Treffen mit einer Geliebten gebucht wurde. In einem romantischen Einfall verteilte der Schauspieler Pralinen vom Wohnzimmer bis zum Schlafzimmer, um seiner Liebsten den Weg zu weisen.

Vom Impuls zur festen Hotelpraxis: Die Schokolade auf dem Kopfkissen

Diese Geste blieb nicht unbemerkt. Der aufmerksame Hotelmanager war so beeindruckt von dieser liebevollen Begrüßung, dass er beschloss, sie als herzliches Willkommen für alle Hotelgäste einzuführen. So begann die Praxis, Schokolade auf die Kopfkissen der Hotelbetten zu legen.

Eine süße Grußgeste erobert die Hotelwelt

Mit der Zeit verbreitete sich die süße Grußgeste von Hotel zu Hotel, zuerst in den Vereinigten Staaten und schließlich in Hotels rund um den Globus. Die kleine Aufmerksamkeit ist mittlerweile zu einer festen Tradition geworden, die Gästen den Aufenthalt versüßt und an die romantische Geschichte ihrer Entstehung erinnert.

Das Erbe von Cary Grant: Eine kleine Aufmerksamkeit mit großer Wirkung

So kann man der kleinen Schokolade auf dem Hotelbett danken, dass sie den Anfang eines jeden Urlaubs oder einer Geschäftsreise ein wenig süßer macht. Und beim nächsten Mal, wenn Sie diese kleine Geste in Ihrem Zimmer vorfinden, denken Sie an Cary Grant, der mit einer einfachen Praline eine weltweite Hoteltradition ins Leben gerufen hat.