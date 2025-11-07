Horror-Attacke in der Arbeitspause: Männer-Duo jagt Busfahrer ätzende Säure ins Gesicht

Brutaler Angriff während der Arbeitspause: Zwei Männer spritzten einem Busfahrer Säure ins Gesicht. Der Hauptverdächtige sitzt in Haft, sein Komplize flüchtete.

Am Bahnhof Bad Vöslau ereignete sich am 3. Oktober 2025 ein brutaler Angriff auf einen 47-jährigen Busfahrer. Während seiner Pause wurde der Lenker eines Linienbusses gegen 20.15 Uhr von zwei Männern attackiert, die ihm Säure ins Gesicht spritzten. Der Vorfall, den die Polizei bestätigte, führte zu schweren Verletzungen des Opfers. Nach einer Erstversorgung im Landesklinikum Baden musste der Verletzte zur weiteren Behandlung ins AKH Wien transferiert werden.

Der Attacke ging laut Ermittlern eine verbale Auseinandersetzung voraus. Die beiden Angreifer entfernten sich zunächst vom Tatort, kehrten dann aber zurück. Als der 47-Jährige in seinem Fahrzeug saß, spritzten sie ihm die ätzende Flüssigkeit ins Gesicht.

Schneller Fahndungserfolg

Die Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Bad Vöslau führte rasch zum Erfolg. Bereits am 6. Oktober konnte ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden als mutmaßlicher Täter festgenommen werden. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die Justizanstalt eingeliefert.

Die Identität des zweiten Verdächtigen ist den Behörden ebenfalls bekannt. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann, der ebenfalls im Bezirk Baden wohnhaft war.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der türkische Staatsbürger nicht mehr in Österreich aufhält und möglicherweise in sein Heimatland geflüchtet ist. Die Fahndung läuft mittels Europäischen Haftbefehls.