Defekte Steckdose fackelt Haus ab – Pensionist flüchtet auf Dach (FOTOS)

Dramatische Rettungsaktion im Tiroler Längenfeld: Ein 73-Jähriger flüchtete nachts über seinen Balkon auf ein Scheunendach, als sein Wohnhaus in Flammen stand.

In der Nacht zum Freitag rettete sich ein 73-jähriger Österreicher aus seinem brennenden Wohnhaus in Längenfeld, indem er über seinen Balkon auf das Dach eines angrenzenden Stadels (Scheune) flüchtete. Der Senior hatte zuvor dichten Rauch im ersten Stockwerk bemerkt. Seine Hilferufe wurden glücklicherweise von einem Nachbarn gehört, der umgehend die Feuerwehr alarmierte.

Erfolgreiche Rettung

Die Einsatzkräfte konnten den Mann sicher vom Dach bergen. Das Feuer, das gegen 3.20 Uhr ausgebrochen war, hatten die Feuerwehrleute bereits nach etwa 40 Minuten unter Kontrolle. Laut späteren Polizeiangaben führte vermutlich ein technischer Defekt an einer Dreifachsteckdose zu einem Glimmbrand.

Während der Wohnbereich im Erdgeschoss erhebliche Brandschäden davontrug, blieben alle Personen unverletzt.

An den Löscharbeiten beteiligten sich die Feuerwehren aus Längenfeld, Huben und Gries.