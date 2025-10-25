Gasflasche explodiert: Frisch saniertes Haus komplett zerstört (FOTOS)

Eine explodierende Gasflasche löste in St. Johann im Pongau eine Feuerkatastrophe aus. Sieben Menschen verloren ihr Zuhause, als die Flammen das frisch sanierte Wohnhaus zerstörten.

Ein Feuer, das in der Nacht auf Samstag in St. Johann im Pongau ausbrach, hat ein Mehrparteienhaus vollständig erfasst. Der Brand nahm seinen Anfang, als eine Gasflasche in einer Wohnung im ersten Stock Feuer fing. Obwohl ein Bewohner das brennende Objekt noch auf den Balkon transportieren konnte, griffen die Flammen auf die Gebäudefassade über.

Das Feuer breitete sich rasant aus und erfasste zunächst den darüberliegenden Balkon, dann die Wärmedämmung der Hausfassade und schließlich den Dachstuhl. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, was die zusätzliche Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwarzach im Pongau, Bischofshofen und Werfen erforderlich machte.

Dramatische Rettung

„Es war am Anfang sehr chaotisch. Wir haben dann mit der Personensuche angefangen und nach ein paar Minuten festgestellt, dass sich alle Personen bereits im Freien befinden„, beschrieb Marcel Pfisterer, Kommandant der Ortsfeuerwehr St. Johann im Pongau, die anfängliche Unklarheit über den Verbleib der Hausbewohner. Glücklicherweise konnten alle sieben Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Löscharbeiten im Inneren des Hauses mussten wegen Einsturzgefahr abgebrochen werden. Die Brandbekämpfung erfolgte daraufhin von außen. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Massive Schäden

Das dreistöckige Wohnhaus war erst kürzlich einer Generalsanierung unterzogen worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist es durch die Brandschäden nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Hausbewohner fanden noch in derselben Nacht Unterkunft bei Bekannten und Verwandten.

An dem Einsatz waren insgesamt etwa 175 Kräfte beteiligt: die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Johann im Pongau, Bischofshofen, Schwarzach im Pongau und Werfen, die Drohnengruppe des Bezirkes Pongau sowie Einsatzkräfte des Bezirksfeuerwehrkommandos.

Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort im Einsatz.