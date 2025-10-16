Schwere Gasexplosion: 21-Jähriger erleidet schwere Verletzungen!

Bei Reparaturarbeiten in einem Verteilerhaus in Wien-Simmering kam es zu einer heftigen Explosion. Ein 21-jähriger Arbeiter erlitt durch heißes Gas großflächige Verbrühungen und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Arbeitsunfällen in Wien ein.

Bei Reparaturarbeiten in Wien-Simmering kam es zu einer heftigen Explosion, bei der ein junger Arbeiter schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige erlitt durch austretendes heißes Gas großflächige Verbrühungen und musste notfallmäßig in ein Krankenhaus ausgeflogen werden.

Der Unfall ereignete sich während Wartungsarbeiten in einem Verteilerhaus. Dieser Vorfall ist nicht isoliert zu betrachten, sondern reiht sich in eine bedenkliche Serie von Arbeitsunfällen in Wien ein.

Weitere Informationen zu dem Unglück werden in Kürze erwartet.

