Familien-Fehde eskaliert: Mann verwüstet Geschäft mit Axt und Benzin

Mit Axt und Benzin bewaffnet schlug er zu: Ein 29-Jähriger verwüstete ein Elektronikgeschäft auf der Mariahilfer Straße und legte Feuer – das Motiv schockiert.

Ein Mann schlug in der Nacht mit einem Metallgegenstand die Scheibe eines Elektronikgeschäfts auf der Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein. Nach dem gewaltsamen Eindringen legte er im Geschäftsraum Feuer und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Stadtrand. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, wie die Polizei mitteilte.

Eine aufmerksame Passantin wurde Zeugin des Geschehens und verständigte sofort die Einsatzkräfte. Dank ihrer detaillierten Personenbeschreibung gelang es Polizeibeamten, den Verdächtigen kurze Zeit später am Sechshauser Gürtel zu stellen. Bei dem 29-jährigen Mann türkischer Herkunft fanden die Beamten eine Axt, einen Kanister mit Feuerzeugbenzin und ein Feuerzeug – offenbar die bei der Tat verwendeten Utensilien.

Familiärer Hintergrund

Ersten Ermittlungen zufolge besteht zwischen dem Tatverdächtigen und dem Besitzer des Elektronikgeschäfts ein Verwandtschaftsverhältnis. Der Mann wurde vorläufig in Gewahrsam genommen, die verdächtigen Gegenstände wurden von den Einsatzkräften beschlagnahmt.

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte umgehend aus und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die massive Rauchentwicklung machte jedoch Straßensperren erforderlich und führte zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

Polizeiliche Maßnahmen

Die weiteren Untersuchungen hat die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamts übernommen. Der 29-Jährige wurde wegen Verdachts der Brandstiftung zur Anzeige gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte seine Überstellung in eine Justizanstalt.