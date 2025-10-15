Horror-Sturz auf Wiener Baustelle: Zwei Arbeiter kämpfen ums Überleben

Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Quartiers „An der Schanze“ in Wien-Floridsdorf sind am Mittwochmorgen zwei Arbeiter mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung, bestätigte den Einsatz am Vormittag. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren vor Ort, während die Polizei die Rettungsmaßnahmen mit einem Hubschrauber unterstützte, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger erklärte.

Ungeklärte Umstände

Das Arbeitsinspektorat wurde ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die genauen Umstände des Unfalls nahe der Alten Donau sind derzeit noch ungeklärt. Nach ersten Informationen sollen die Arbeiter aus einer beträchtlichen Höhe von zehn bis zwölf Metern abgestürzt sein.

